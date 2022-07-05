İsmi cumhurbaşkanı adayı olarak geçen Mansur Yavaş, Meral Akşener'i ziyaret etti - Son Dakika
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İsmi cumhurbaşkanı adayı olarak geçen Mansur Yavaş, Meral Akşener'i ziyaret etti

05.07.2022 16:57
İsmi cumhurbaşkanı adayı olarak geçen Mansur Yavaş, Meral Akşener'i ziyaret etti

Son dönemlerde ismi Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret etti. Yavaş'ın Akşener'e yaptığı sürpriz ziyaret kulisleri hareketlendirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Akşener'in makamındaki görüşme 1 saat sürdü. Akşener'e görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun eşlik etti. İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, Kurban Bayramı ziyareti kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı makamında kabul etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ADI CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

2023'te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Anlara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da ismi çıkıyor. Son anketlerde Cumhur İttifakının adayı olan Recep Tayyip Erdoğan karşısında Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na göre daha fazla oy adlığı da dikkat çeken bir unsur olarak göze çarpıyor.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA YAPILMADI

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme sonrası herhangi biraçıklama yapılmazken, İYİ Parti tarafından 2 fotoğraf ve 14 saniyelik bir de video paylaşıldı.

İşte görüşmeden görüntüler:

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