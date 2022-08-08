Son dakika haberleri | İsrail, ateşkese dakikalar kala Gazze'yi vurdu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İsrail, ateşkese dakikalar kala Gazze'yi vurdu

08.08.2022 00:09

Son dakika gelişmesine göre - İsrail, ateşkese dakikalar kala Gazze'yi vurdu İsrail güçleri, ateşkese dakikalar kala Gazze Şeridi'nin güneyindeki askeri bölgeyi hedef aldı.

- İsrail, ateşkese dakikalar kala Gazze'yi vurdu

GAZZE - İsrail güçleri, ateşkese dakikalar kala Gazze Şeridi'nin güneyindeki askeri bölgeyi hedef aldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 3 gündür devam ederken, İsrail güçleri ateşkese dakikalar kala Gazze Şeridi'nin güneyindeki askeri bölgeyi 15'ten fazla füzeyle hedef aldı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ve yaralanma bildirilmezken, bölgede hasar meydana geldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde can kaybı 43'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda can kaybının 43'e yükseldiği aktarılarak, hayatını kaybedenler arasında 15 çocuk, 4 kadın bulunduğu ifade edildi. Bakanlık ayrıca, saldırılarda 311 kişinin yaralandığını aktardı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Son dakika haberleri | İsrail, ateşkese dakikalar kala Gazze'yi vurdu - Son Dakika

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