İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankara'da - Son Dakika

İSRAİL Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve eşi Michal Herzog'u taşıyan uçak, saat 14.30 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Herzog'u, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve yetkililer karşıladı. Havalimanından eşiyle ayrılan Herzog, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçecek. Burada resmi törenle karşılanacak olan Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa görüşecek. İki lider, görüşmenin ardından ortak açıklama yapacak.Öte yandan Isaac Herzog'un resmi ziyareti, İsrail'den 2008'den sonra cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk ziyaret oldu.