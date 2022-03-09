İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankara'da - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankara'da

09.03.2022 15:48
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankara'da

İSRAİL Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi.

İSRAİL Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve eşi Michal Herzog'u taşıyan uçak, saat 14.30 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Herzog'u, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve yetkililer karşıladı. Havalimanından eşiyle ayrılan Herzog, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçecek. Burada resmi törenle karşılanacak olan Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa görüşecek. İki lider, görüşmenin ardından ortak açıklama yapacak.Öte yandan Isaac Herzog'un resmi ziyareti, İsrail'den 2008'den sonra cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk ziyaret oldu.


YORUMLAR
500
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken Türkçe ifadeler! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken Türkçe ifadeler! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'da İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Ankara'ya geldi İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Ankara'ya geldi

cumhurbaşkanı, Herzog, Ankara, İsrail, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankara'da - Son Dakika


Son Dakika
15:40 Mete Kalkavan'dan tarihi rest! MHK'nın düzenlediği toplantıyı "Ben de yokum" diyerek terk etti
15:25 Rusya'nın 65 kilometrelik konvoyu: Önce çamura saplanmışlardı, şimdi de donarak ölme riskleri var!
15:25 İkiz bebeklerine hamile olan Seray Sever, babasını son yolculuğuna uğurladı!
15:22 Adem Amca göle açılamayınca Yaren leylek evine gitti! Hazır gitmişken karnını da doyurdu
15:17 Özcan Deniz beraat etti, eski eşi Feyza Aktan'ı affetti!
15:10 Son Dakika: Türk futbolunda büyük deprem! Hakem Mete Kalkavan görevi bıraktı
15:07 Erdoğan "giderlerse gitsinler" demişti: Hekim göçü durdurulamıyor
14:59 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken Türkçe ifadeler!
14:45 Putin'in süper silahları: Hipersonik aero balistik füzeler, radyo balistik füzeler! Bir kısmına nükleer başlık da takılabiliyor
14:43 İstanbul'da kar hazırlığı! Tuzla Belediyesi, 450 personeliyle çalışmalarını tamamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 15:53:22. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankara'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement