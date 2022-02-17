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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti öncesi Türk ve İsrailli yetkililer bir araya geldi - Son Dakika

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti öncesi Türk ve İsrailli yetkililer bir araya geldi

17.02.2022 21:13
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti öncesi Türk ve İsrailli yetkililer bir araya geldi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye ziyareti öncesi Türk ve İsrailli yetkililer bir araya geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye ziyareti öncesi Türk ve İsrailli yetkililer bir araya geldi. Türk heyetinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal yer alıyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye ziyareti öncesi Türk ve İsrailli yetkililer Kudüs'te bir araya geldi. Türk heyetinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal yer aldığı Türk heyeti, İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz ve İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi Genel Direktörü Eyal Shviki gibi üst düzey isimlerin yer aldığı İsrail heyeti ile bir araya geldi.

Heyetlerin, Herzog'un ziyaretinin yanı sıra ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldıkları belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, Cumhurbaşkanı Herzog'un Türk heyetini karşılamak amacıyla kısa süreli olarak toplantıya katıldığı ifade edildi.

Öte yandan Türk heyeti, dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti. - TEL AVİV

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti öncesi Türk ve İsrailli yetkililer bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti öncesi Türk ve İsrailli yetkililer bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti öncesi Türk ve İsrailli yetkililer bir araya geldi - Son Dakika
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