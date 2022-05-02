İsrail'den Hitler'in Yahudi kökenli olduğunu iddia eden Lavrov'a kınama - Son Dakika
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İsrail'den Hitler'in Yahudi kökenli olduğunu iddia eden Lavrov'a kınama

02.05.2022 22:25
İsrail'den Hitler'in Yahudi kökenli olduğunu iddia eden Lavrov'a kınama

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Nazi lideri Adolf Hitler'in Yahudi kökenli olduğunu iddia eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'u kınayarak, Rusya'nın İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Nazi lideri Adolf Hitler'in Yahudi kökenli olduğunu iddia eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'u kınayarak, Rusya'nın İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Rusya ve İsrail arasındaki ilişkiler Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un açıklamaları sonrası gerildi. Lavrov İtalyan televizyonuna verdiği demeçte, Nazi lideri Adolf Hitler'in Yahudi kökenli olduğunu düşündüğünü ve "En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdi" sözleri üzerine İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lavrov'u kınayarak, Rusya'nın İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak açıklama talep etti.

Bakanlık, Lavrov'un sözlerinin Nazi Holokost'unun dehşetini küçük düşüren "affedilemez" bir yalan olduğunu ifade etti.

"Yahudi halkına uygulanan Holokost'un siyasi amaçlarla kullanılmasına derhal son verilmelidir"

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ise yaptığı açıklamada, "Bu tür yalanlar, Yahudileri tarihte kendilerine karşı işlenen en korkunç suçlarla suçlamayı amaçlıyor" ifadelerini kullanarak, "Yahudi halkına uygulanan Holokost'un siyasi amaçlarla kullanılmasına derhal son verilmelidir" dedi.

"Ukraynalılar Nazi değil"

Büyükbabası Holokost'ta kurbanlarından olan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Yahudileri Yahudi aleyhtarı olmakla suçlamanın "ırkçılığın en temel seviyesi" olduğunu ifade ederek, Lavrov'un Nazi yanlısı unsurların Ukrayna hükümeti ve ordusu üzerinde hakimiyet kurduğuna yönelik iddiasını reddetti. Lapid, "Ukraynalılar Nazi değil. Yalnızca Naziler Naziydi ve Yahudi halkının sistematik olarak yok edilmesiyle ilgilenen tek kişi onlar" dedi.

İsrail'in Holokost'ta öldürülen altı milyon Yahudiyi anma töreni olan Yad Vashem'in Başkanı Dani Dayan, Lavrov'un sözlerinin "gerçek Nazizmin kurbanlarına bir hakaret ve ağır bir darbe" olduğunu ifade ederek, Lavrov'un "aslında hiçbir temeli olmayan bir Yahudi aleyhtarı komplo teorisi" yaydığını aktardı.

Ukrayna'dan kınama

Ukrayna'da Lavrov'un sözlerini kınayarak, Lavrov'un "iğrenç sözlerinin" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail, Ukrayna ve Yahudiler yönelik saldırgan ifadeler olduğunu belirtti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Lavrov'un sözleri için "Daha genel olarak, bugünün Rusya'sının diğer uluslara karşı nefretle dolu olduğunu gösteriyorlar" dedi.

"Hitler'in de Yahudi kökenli olduğunu düşünüyorum"

Zelenskiy'nin Yahudi kökenli olduğu halde Rusya'nın Ukrayna'nın Nazilerden arındırılması gerektiğini neden istediği sorusuna Lavrov, "Yahudi isek bu nasıl bir Nazileştirmedir dedikleri zaman Hitler'in de Yahudi kökenli olduğunu düşünüyorum, yani hiçbir anlamı yok" cevabını vermişti. Lavrov ayrıca, "Uzun zamandır bilge Yahudilerin en büyük Yahudi aleyhtarlarının Yahudilerin kendileri olduğunu söylediklerini duyuyoruz" demişti.

Öte yandan Hitler'in büyükbabalarından birinin kimliği bilinmiyor, ancak bir Yahudi olabileceğine dair hiçbir kanıtla desteklenmeyen bazı spekülasyonlar var. - TEL AVİV

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İsrail, Yahudi, Rusya, Nazi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İsrail'den Hitler'in Yahudi kökenli olduğunu iddia eden Lavrov'a kınama - Son Dakika


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