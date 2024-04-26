İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına Türkiye'den sert yanıt - Son Dakika
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Politika

İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına Türkiye'den sert yanıt

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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, ''Erdoğan Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmayı hayal ediyor'' paylaşımına Türkiye'nin yanıtı sert oldu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''İsrail Dışişleri Bakanının, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımı ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklamadır. Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir.'' denildi.

26.04.2024 20:05  Güncelleme: 20:47
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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, "Erdoğan Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmayı hayal ediyor" paylaşımına sert yanıt veren Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanının, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımı ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklamadır. Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANINDAN ERDOĞAN'I HEDEF ALAN PAYLAŞIM

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşım yaptı. Erdoğan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmayı hayal ettiğini öne süren Katz skandal ifadeler kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına Türkiye'den sert yanıt
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz

"ERDOĞAN OSMANLI İMPARATORLUĞU'NU YENİDEN KURMAYI HAYAL EDİYOR"

Katz paylaşımında şunları söyledi: "Erdoğan Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmayı hayal ediyor ve bugün Parlamentolar Arası Kudüs Platformu Konferansı'nda İsrail'e yönelik saldırılarını ve karalamalarını sürdürdü. Müslüman Kardeşler'in adamı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i çökertmeyi, Kudüs'ü fethetmeyi ve Müslüman dünyasına liderlik etmeyi hayal ediyor. Erdoğan, sen Diriliş ve Kuruluş dizilerini izlemeye devam et ve hayal kurmaya devam et.

"GERÇEKLE YÜZLEŞİN"

İsrail haçlı seferi yapan bir imparatorluk değildir ve İsrail'in başkenti Kudüs de Konstantinopolis değildir. Kudüs sonsuza kadar Yahudi halkının başkenti olarak kalacaktır. Gerçekle yüzleşin ve Türkiye'yi karanlık yerlere sürüklemeyi bırakın. Atatürk'ün mirasını ve Türk halkını utandırıyorsunuz!"

İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına Türkiye'den sert yanıt

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: CİDDİYETSİZ VE SEVİYESİZ BİR AÇIKLAMA

Katz'ın paylaşımına Türkiye'den sert yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İsrail Dışişleri Bakanının, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımı ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklamadır.

"İSRAİL HÜKÜMETİNİN TÜM ÜYELERİ ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir. İsrail Hükümetinin tüm üyeleri adalet önünde mutlaka hesap vereceklerdir. Türkiye, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulmü korkusuzca ve yüksek sesle dile getirmeye devam edecektir."

İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına Türkiye'den sert yanıt
İsrail Dışişleri Bakanı\'nın Erdoğan\'ı hedef alan paylaşımına Türkiye\'den sert yanıt

Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı, Hükümet, Türkiye, Osmanlı, İsrail, Kudüs, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına Türkiye'den sert yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Harun Çelik: Sn erdoğanın da istediği buydu gerilim yaratıp milliyetçi oyları konsolide etmek ama boş iş ülkemizin daha önemli sorunları var ülke meselelerine yönelmeli acilen 40 59 Yanıtla
  • ZAFER YILDIZ: İsrail oğulları tarih boyunca devlet kuramamış ama Vadedilmiş topraklar hayali kuruyor. Çadır Otağlarından Cihan İmparatorluğuna Ulaşan Türk Milleti.. Dün Hangi Misyon ve Vizyonda ise Bugün de Aynı Ruh İle Ayakta ve Dimdiktir. Vatan Türklere Ne Türkiyedir Ne Türkistan, Vatan Müebbet Bir Yerdir TURAN???? 68 14 Yanıtla
  • Mehmet Ünal: Icerdeki sraelliler ne deyir bu işe 28 7 Yanıtla
  • serkan Abasar: biz en azından yüz önceki imparatorluk için uğraşıyoruz siz hz. süleyman dönemine gidip dünyaya efendi olmaya çalışıyorsunuz 8 8 Yanıtla
  • Desperado null: 200 bin trol ordush buna cevap veremedi;/;);( 4 8 Yanıtla

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