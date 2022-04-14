İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Cenin kentinde 2 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında Kufr Dan beldesine düzenlediği baskında açılan ateş sonucu yaralanan 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Cenin kentinde sabah düzenlediği saldırılarda yaralanan iki gencin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bakanlık sabah saatlerinde İsrail askerlerinin Cenin kentinde 6 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığını ve yaralılardan üçünün durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.

İsrail'in son dönemde askeri baskınları ve yaptırımları artırdığı Cenin'de yaşayan Filistinliler şiddetin asıl kaynağı olarak Tel Aviv yönetiminin uygulamalarını gösteriyor.

İsrail'de son üç haftada üçü silahlı dört saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti. Son iki silahlı saldırının faillerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'den gelmesiyle gözler bu şehre çevrildi.

İsrail ordusunun bu ay başından itibaren Cenin ve çevresine düzenlediği baskınlarda 7 Filistinli hayatını kaybetmişti. Ayrıca İsrail ordusunun Batı Şeria'da baskıyı artırması üzerine çıkan son olaylarda 22 Filistinli İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.