İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli iki genç son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli iki genç son yolculuklarına uğurlandı

01.03.2022 14:44
İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli iki genç son yolculuklarına uğurlandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden iki Filistinli gencin cenazesi toprağa verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden iki Filistinli gencin cenazesi toprağa verildi.

Filistinli Abdullah Hasri (22) ve Şadi Necm'in (18) naaşları, kentteki devlet hastanesinden alınarak, Cenin Mülteci Kampına götürüldü. Kampta düzenlenen cenaze törenine yüzlerce Filistinli katıldı.

Ailesi ve yakınlarının vedalaşmasının ardından gençlerin naaşı, kamp camisinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, bu gece Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Kampında İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında çatışmalar yaşanmış, İsrail ordusunun gerçek mermiyle müdahalesinde 2 Filistinli ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerince 2 Filistinlinin öldürülmesini kınamıştı.

Cenin Kampı çoğunlukla işgal güçlerinin baskınlarının ardından silahlı çatışmaların yaşandığı alana dönüşüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Filistin Yönetimi, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürmesini kınadı Son dakika haberi! Filistin Yönetimi, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürmesini kınadı İsrail güçleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail güçleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

Batı Şeria, İsrail, Cenaze, İşgal, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli iki genç son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
14:33 Demet Özdemir'in isteğiyle estetik yaptırdığı iddia edilmişti! Oğuzhan Koç, tiye alarak yalanladı
14:19 Evlilik Hakkında Her Şey 21. bölümü bu akşam ekranlarda! Azra, Yıldırım'ın ölümünü atlatamıyor
14:10 Savaşta son durum: Kremlin misket-vakum bombası iddialarına 'yalan' dedi ve Zelenski'yi ordusuna silah bıraktırmaya çağırdı!
14:10 Benzin istasyonunun kamerasına takıldı! Bir türlü birbirini bulamayan adamlar herkesi kahkahaya boğdu
14:07 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi?
14:01 Destan bu akşam izleyiciyle buluşuyor! Batuga ve Akkız zindandan kurtulabilecek mi?
13:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıkladı: Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacağız, asker göndermeyeceğiz
13:54 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Han, Ceylan için değişiyor
13:51 Yeni dizi 'Baba' 3. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Kadir'den İlhan'a yüzyıllık ayar
13:32 Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Amacımıza ulaşana kadar Ukrayna'dayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 14:50:16. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli iki genç son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement