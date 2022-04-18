İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik çirkin saldırısı Denizli'de protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik çirkin saldırısı Denizli'de protesto edildi

18.04.2022 09:47
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik çirkin saldırısı Denizli'de protesto edildi

i Aksa ve Filistinlilere yönelik çirkin saldırıları protesto edildi.

i Aksa ve Filistinlilere yönelik çirkin saldırıları protesto edildi.

İsrail hükümetinin Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya saldırılarına tepki göstermek amacıyla eylem düzenlendi. Pamukkale ilçesi Çınar Yeni Cami'de kılınan teravih namazını sonrası toplanan siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, İsrail'in çirkin saldırılarını protesto etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan eylemde kuşuna HÜDAPAR İl Başkanı Hacı Şani, "Kudüs sevdası itikadıdır. Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı seven bir nesil yetiştirmeliyiz. Anneler Selahaddinler büyütmelidir. Sivil toplum örgütleri Aksa için bir araya gelme plan ve programları yapmalıdırlar. Müslüman devletlerin başkanları bir araya gelmeli ve birlikler oluşturmalılar ve ancak o zaman Siyonist çeteyi Filistin'den atabilirler. Ukrayna savaşında şunu gördük ki Avrupa tüm kurum ve kuruluşları ile Rusya'ya yönelik yaptırımlar uyguladılar. Müslüman devletlerin de bir araya gelip bir birlik oluşturabilselerdi yaptırımlar uygulayabilir ve şu an yaşadığımız sorunların çoğu yaşanmayacaktı. İslam ülkeleri bir araya gelerek sadece petrol yaptırım güçlerini kullansalardı İsrail bugün Filistin'de yaptığı zulmü yapamayacak, Irak'ta Suriye'de işlenen cürümler işlenmeyecekti. Acilen öncelikle ümmetin tüm unsurları bir araya gelmeli birlik ve beraberliklerini tahkim etmelidirler" dedi.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'nın kutsiyet ve mahremiyetini çiğneyerek sabah namazında saldırıya geçtikleri, bir çok Müslüman'ın yaralandığını, yüzlerce kişinin de alıkonulduğu hatırlatılan Şani, "Bu saldırıları kınıyor ve lanetliyoruz. Aksa'nın izzeti için bedenlerini siper ederek şehadet şerbetini içen şehitlerimizin şehadetini tebrik ediyor, yaralılara acil şifalar, esir edilenlerin de bir an önce özgürlüğüne kavuşmalarını niyaz ediyoruz. Bu işgal ve saldırıları bitirmenin tek yolu Kudüs ve Filistin topraklarında Siyonist işgalini tamamen kaldırmaktır. Bu da Filistin halkının şerefli ve izzetli direnişine ses olmak, bütün imkanlar seferber edilerek destek olmak, her zaman ve zeminde yanlarında olmakla mümkün olabilir" diye konuştu. - DENİZLİ

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik çirkin saldırısı Denizli'de protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik çirkin saldırısı Denizli'de protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik çirkin saldırısı Denizli'de protesto edildi

YORUMLAR
500
İsrail'in Mescid-i Aksa operasyonu protesto edildi İsrail'in Mescid-i Aksa operasyonu protesto edildi İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı protesto edildi İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı protesto edildi

Protesto, Mescit, İsrail, Aksa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik çirkin saldırısı Denizli'de protesto edildi - Son Dakika


Son Dakika
10:39 Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza:1 kişi hayatını kaybetti
10:38 Japonya'daki açık artırmada özel üretilen 1 kilogram çay 226 bin liraya alıcı buldu
10:36 İstanbul'da bıçaklı taksici dehşeti: Yabancı uyruklu çifti "bıçaklarım" diye kovaladı
10:32 Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
10:26 Nurgül Yeşilçay sevenlerini korkuttu! Sahnede bir anda yere düştü
10:25 Borsa rekor üstüne rekor kırıyor! BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesinde
10:23 Bakan Akar, Pençe Kilit operasyonu hakkında yeni açıklamalar yaptı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
10:22 TikTok yıldızına saldırı! Video çektiği esnada yüzüne asit attılar
10:21 Melih Gökçek'ten, Mansur Yavaş'a tehdit gibi sözler: Uykular sana haram olacak, neler anlatacağım neler
10:06 Bursa'da işçi sevisi alev aldı, yolcular canını zor kurtardı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 10:50:15. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik çirkin saldırısı Denizli'de protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement