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İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi - Son Dakika
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İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi

AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, gazetecilerden birinin "İstanbul adayı sürpriz bir isim mi olacak?" şeklindeki sorusunu ustaca geçiştirmeyi bildi.

04.01.2024 - 15:46,  Güncelleme: 17:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. İstanbul adayını pazar günü açıklayacaklarını ifade eden Erdoğan'ın "Sürpriz bir isim olacak mı, yoksa tanıyor muyuz?" sorusunu ise ustaca geçiştirmesi dikkatlerden kaçmadı.

"ÇOK AYIP, HER AÇIKLAMAMIZ SÜRPRİZDİR"

Erdoğan bu soruya, "Şimdi çok ayıp. Bizim yapacağımız açıklamaların A'dan Z'ye hem sürprizdir hem de partimizin yerel yönetim seçimlerindeki azminin ifadesi olacaktır" dedi.

"ANKARA ADAYINI, ANKARA'DA AÇIKLAYACAĞIZ"

Erdoğan, " Ankara, adayını Ankara'ya mı bırakırsınız?" sorusu üzerine de "Onu da Ankara'ya bırakıyoruz. Onu da Ankara'da açıklayacağız" dedi.

SEÇİM BEYANNAMESİ 15 OCAK'TA

Erdoğan, seçim beyannamesini de Ankara'da yeni yapılan konferans salonunda 15 Ocak'ta açıklayacaklarını belirterek, "Bu güzel salonumuzu göreceksiniz. Güzel salonumuzda sizlere bu strateji belgemizi açıklayacağız" diye konuştu.

"HEMEN HEMEN YARIYA YAKININI AÇIKLARIZ"

Erdoğan, "Pazar günü kaç il adayı açıklanır?" sorusuna, "Hemen hemen yarıya yakınını açıklarız" cevabını verirken, "Sizin keyfinizi de çok iyi gördük" cümlesi üzerine de "Her zamanki gibi" yanıtını verdi.

İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
YORUMLAR (2)
  • Ender Kervancıoğlu: Şu gerçeği kabul edin, eğitim seviyesi arttıkça AKP'nin oylarında ciddi oranda azalma beliriyor. AKP genel seçimleri Türkiye geneline yayabildiği için kazanabiliyor ancak büyük şehirleri alamaz. Ben büyük şehirde yaşayan biri olarak zaten kimin ne olduğunu bilen vatandaşım. Yanıtla 38 41
  • Yusuf Gümüşsoy: Açıkladığın aday kim olursa olsun oy moy yok Yanıtla 38 25

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi - Son Dakika
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