İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. İstanbul adayını pazar günü açıklayacaklarını ifade eden Erdoğan'ın "Sürpriz bir isim olacak mı, yoksa tanıyor muyuz?" sorusunu ise ustaca geçiştirmesi dikkatlerden kaçmadı.

"ÇOK AYIP, HER AÇIKLAMAMIZ SÜRPRİZDİR"

Erdoğan bu soruya, "Şimdi çok ayıp. Bizim yapacağımız açıklamaların A'dan Z'ye hem sürprizdir hem de partimizin yerel yönetim seçimlerindeki azminin ifadesi olacaktır" dedi.

"ANKARA ADAYINI, ANKARA'DA AÇIKLAYACAĞIZ"

Erdoğan, " Ankara, adayını Ankara'ya mı bırakırsınız?" sorusu üzerine de "Onu da Ankara'ya bırakıyoruz. Onu da Ankara'da açıklayacağız" dedi.

SEÇİM BEYANNAMESİ 15 OCAK'TA

Erdoğan, seçim beyannamesini de Ankara'da yeni yapılan konferans salonunda 15 Ocak'ta açıklayacaklarını belirterek, "Bu güzel salonumuzu göreceksiniz. Güzel salonumuzda sizlere bu strateji belgemizi açıklayacağız" diye konuştu.

"HEMEN HEMEN YARIYA YAKININI AÇIKLARIZ"

Erdoğan, "Pazar günü kaç il adayı açıklanır?" sorusuna, "Hemen hemen yarıya yakınını açıklarız" cevabını verirken, "Sizin keyfinizi de çok iyi gördük" cümlesi üzerine de "Her zamanki gibi" yanıtını verdi.