İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısına ilişkin 48 şüpheli tutuklandı

Politika

İstanbul Adliyesi'nde polis kontrol noktasına, 6 Şubat'ta DHKP/C'li teröristler Emrah Yayla (43) ve Pınar Birkoç (23) tarafından gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin adliyeye çıkarılan 96 şüpheliden 48'inin tutuklandığını duyurdu.

İSTANBUL ADLİYESİ ÖNÜNDE TERÖR SALDIRISI

İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat tarihinde gerçekleşen terör saldırısının ardından Emrah Yayla ve Pınar Birkoç adlı 2 terörist ölü ele geçirilmişti. Saldırıda tesadüfen oradan geçmekte olan Dilfiraz Karataş hayatını kaybederken, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

96 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlanan 96 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu için 2 Başsavcı Vekili ve 35 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda terör saldırısıyla ilgili devam eden soruşturmaya ilişkin bilgi verdi.

48 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakan Tunç, "6 Şubat 2024 tarihinde İstanbul Adalet Sarayımıza yönelik hain terör örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirilen saldırı girişimiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 96 şüpheli gözaltına alınmış olup, 14'ü anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve nitelikli kasten öldürme, 33'ü silahlı terör örgütüne üye olma, 1'i örgüte yardım etme suçlarından, 48 şüpheli tutuklanmıştır. 48 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakan Tunç paylaşımının devamında şunları kaydetti: "Menfur saldırı sonrasında sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilenlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan; 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştır. Örgüt üyesi Pınar Birkoç'un eylem esnasında 13. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmada yargılaması bulunan kardeşinin de eylem ile irtibatlı olduğu değerlendirilerek, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan tutuklanmasına karar verilmiştir. Soruşturmalar kapsamında toplam tutuklanan şüpheli sayısı 54 olmuştur. Ülkemizin ve milletimizin huzurunu bozmak isteyen tüm terör örgütleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."