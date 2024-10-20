İstanbul Barosu başkanlık seçiminde İstiklal Marşı krizi - Son Dakika
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Politika

İstanbul Barosu başkanlık seçiminde İstiklal Marşı krizi

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İstanbul Barosu'ndaki başkanlık seçimlerinde İstiklal Marşı krizi yaşandı. Bir grup avukat tören öncesinde marşın okunmadığını ifade ederek sert tepki gösterirken Divan başkanı önce itiraz karşı çıktı ancak tartışmalar sonlanmayınca marşın yeniden okunup okunmaması konusunu genel kurulun oyuna sundu. Katılımcıların büyük çoğunluğu İstiklal Marşı'nın yeniden okunması yönünde oy kullandı.

20.10.2024 15:17
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İstanbul Barosu'nun 2024-2026 dönemi başkanlık seçimlerine, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda yaşanan beklenmedik bir kriz damga vurdu. 126. Genel Kurul Toplantısı sırasında, açılışta İstiklal Marşı'nın okunmadığını ileri süren bazı avukatlar, Divan Başkanı Bahri Bayram Belen'e itirazlarını dile getirdi.

AVUKATLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Toplantı sırasında, bir grup avukat, Divan Başkanı Belen'e, açılışta İstiklal Marşı'nın okunmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Başkan Belen ise İstiklal Marşı'nın, saygı duruşunun hemen ardından okunduğunu belirtti. Ancak tepkiler dinmeyince, Belen, marşın yeniden okunup okunmaması konusunu genel kurulun oyuna sundu.

İSTİKLAL MARŞI TEKRAR OKUNDU

Yapılan oylama sonucunda, katılımcıların büyük çoğunluğu İstiklal Marşı'nın yeniden okunması yönünde oy kullandı. Bu kararın ardından İstiklal Marşı tekrar okundu ve salondaki gerilim son buldu.

İstanbul Barosu başkanlık seçiminde İstiklal Marşı krizi

İstanbul Barosu, Politika, 3-sayfa, Tören, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İstanbul Barosu başkanlık seçiminde İstiklal Marşı krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (49)

  • Eyup Orhan:
    bu CHP zihniyetinden allah bizi kurtarsın istiklal marşı okunsa ne olur okunmasa ne olur 46 377 Yanıtla
    Ümit Erdim:
    Hangi ırkın köpeğisin 1 0
  • Talat Yelbuz:
    EYÜP ORHAN AKEPE ZİHNİYETİSIN GALIBA SORUNUN VAR 146 43 Yanıtla
    Ahmet eren Kacmaz:
    YANLIŞ BİLİYORSUN BUNLAR PKK VE DHKP C MARŞINI SELAM SÖYLİYENLER CHP HDP KİRLİ İŞBİRLİGİ 0 0
    Kemsl:
    oğlum akp sayesinde abd kolonisi olmaktan kurtuldun...feto sisteme çöküp Atatürkü silmek üzereydi. 0 0
  • Talat Yelbuz:
    ENTERESAN, OKUNUP OKUNMAMASI ICIN OYLAMA YAPAN BARO 165 12 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun:
    Ataturk un sevmediği nefret ettiği tek adam m.akif ersoy istiklal marşını hep okunacak bu millet seni unutmayacak mekanın cennet olsun büyük yazar şair 81 81 Yanıtla
    Mstf apnr:
    Ulan ne içiyorsan söyle de bizde dikkat edelim. Atatürk istemeseydi zaten marşı değiştirirdi. Senin Atatürk’ü anlamaya kapasiten yetmez. Çok zorlama yanar. 1 0
  • AHMET YILMAZ:
    Akp Türkiye cumhuriyetine ve Türklüge ihanet ediyor 93 67 Yanıtla
    by contractor:
    Lan okutmayanlar zaten dem chp ittifakı. Akpartiyle ne alakası var. İtiraz istiklal marşını okutan mhpli zaten 1 0
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