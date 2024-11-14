Ankara\'nın ardından İBB\'nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı

Politika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne inceleme başlatılmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Başsavcılık, İBB nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapıldığı iddialarının ardından harekete geçti. CHP'li belediyelerin resmi bayramlarda gerçekleştirdiği konserlere yüksek miktarda ödediği ücretler büyük tepki çekmişti.

2021 SONRASI YAPILAN TÜM ETKİNLİKLER İNCELENECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcamayla kamu zararına yol açılıp açılmadığının tespitine ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak resen soruşturma başlattı. İBB kaynakları haberi doğrulayarak, görevlendirilen müfettişin 2021 yılından beri yapılan tüm etkinliklerle ilgili masrafları, evrakları ve ihale dosyalarını istediğini belirtti.

İLK HABER ANKARA'DAN GELMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlediği Ebru Gündeş konserine 69 Milyon TL harcandığının iddia edilmesiyle başlayan skandal kamuoyunu günlerdir meşgul ediyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerle ilgili ihbarlar üzerine inceleme başlatıldı. Gelen ihbarları dikkate alan Başsavcılık, Memurların Yargılanması Hakkında Kanunun uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'na müzekkere yazdı. Müzekkerede; konunun araştırılması istendi. Suç unsuru ve şüpheli tespiti yapılması halinde durumun Savcılığa bildirilmesi istendi.

"SANKİ BÜYÜK BİR İSRAF VAR"

Mansur Yavaş'ın konser açıklamalarıyla ilgili yaptığı basın açıklamasında 5 yılda konserlere toplam 810 Milyon TL harcandığı ortaya çıkmıştı. Yavaş konu ile ilgili ''Sanki büyük bir israf var gibi ortalığı yaygaraya veriyorsunuz'' demişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığına ilişkin haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir. Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

KONSERLERE MİLYONLARCA LİRA ÖDENDİ

Konserlere ödenen ücretlerle ilgili açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çok tartışılan Ebru Gündeş konseri için toplam 44 milyon lira ödendiğini açıklamıştı. Candan Erçetin konseri için de 80 milyon TL ödendiği iddialarına yanıt veren Yavaş, 8 sanatçıya toplam 94 milyon TL ödeme yapıldığını söyledi. Ayrıca Yavaş, Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi konserleri için de 78 milyon 500 bin TL ödeme yapıldığını belirtti. Yavaş'ın açıkladığı harcamalardan birisi de 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaki Tan Taşçı konseri oldu. Yavaş, Tan Taşçı konserine 41 milyon 950 bin lira ödendiğini söyledi.