Yerel seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmalarına hız verdi. Son olarak MEDAR Araştırma Şirketi, İstanbul'da 18 yaş ve üstü 1479'u kadın, 1539'u erkek toplam 3018 denekle yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ankette, AK Parti'nin adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun oylarının eşitlendiği görüldü.
Anket, İstanbul'da 18 yaş ve üstü 1479'u kadın, 1539'u erkek toplam 3018 denekle yapıldı. 22-25 Ocak tarihleri arasında CATI metoduyla yapılan ankette, katılımcılara "31 Mart 2024 yerel seçimlerinde hangi adayı desteklemeyi düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Seçenekler arasında AK Parti ve MHP adayı Murat Kurum, CHP adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi adayı gösterildi. Yüzde 18,32 oranındaki kararsızlar dağıtıldıktan sonra çıkan sonuca göre, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum yarışı önde götürüyor.
MEDAR anketine katılanların yüzde 40.67'si Murat Kurum derken, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 40.35 ile ikinci sırada yer aldı. Diğer sıralama ise yüzde 5.34 ile DEM Parti adayı, yüzde 4.22 ile İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu, yüzde 3.13 ile Yeniden Refah Partisi adayı olarak gerçekleşti.
MEDAR'dan yapılan açılamada, "Seçmenlerin 14 Mayıs Milletvekili Seçimlerindeki eğilimlerine göre analiz edildiğinde; Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un en çok yüzde 69.71 ile AK Parti, yüzde 51.43 ile MHP ve yüzde 18.52 ile Yeniden Refah seçmeni tarafından desteklendiği görülürken, CHP Adayı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 78.06 ile CHP, yüzde 45.24 ile İYİ Parti ve yüzde 33.82 ile DEM Parti seçmeni tarafından destekleniyor" denildi.
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Son Dakika › Politika › İstanbul'da kıran kırana bir yarış var! Son ankette İmamoğlu ve Kurum oyları eşitledi - Son Dakika
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