İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü - Son Dakika
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Politika

İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü. Görüşmede Gazze'deki insani durum, rehine/esir değişimini sağlayacak ateşkes anlaşması ve Filistinlilerarası uzlaşı süreci ele alındı. Bakan Fidan, Gazze'deki insani felakete karşı uluslararası toplumu harekete geçirmek için diplomasinin tüm imkanlarını kullanacaklarını belirtti. Ayrıca, Hamas yetkililerine, Yahya Sinvar'ın şehadetine ilişkin taziyelerini de iletti.

18.10.2024 23:02
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İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama en yüksek sesle tepki gösteren Türkiye ile Hamas üyeleri arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin ardından yerine seçilen Yahya Sinvar'ın da İsrail tarafından şehit edilmesinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle İstanbul'da bir araya geldi.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki insani durum ele alınmıştır. Sayın Bakanımız, Gazze'de yaşanan insani felakete karşı uluslararası toplumu harekete geçirmek için diplomasinin tüm imkanlarını kullanacağımızı ifade etmiştir. Görüşmede ayrıca, rehine/esir değişimini mümkün kılacak olan ateşkes anlaşmasını sağlamaya yönelik müzakerelerdeki son durum ele alınmıştır. Toplantıda, Filistinlilerarası uzlaşı süreci de değerlendirilmiştir. Sayın Bakanımız, ahiren Mısır'ın ev sahipliğinde Kahire'de gerçekleştirilen toplantıyı takdirle karşıladığını belirtmiştir. Sayın Bakanımız görüşme vesilesiyle, Hamas yetkililerine, Yahya Sinvar'ın şehadetine ilişkin taziyelerini de iletmiştir" denildi.

İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü

SİNVAR UZUN SÜREDİR İSRAİL'İN HEDEFİNDEYDİ

Hamas, ağustos ayında İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin yerine Yahya Sinvar'ın getirildiğini açıklamıştı. Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Hayye, Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayye, Sinvar'ın yılmadan öne çıktığını, ön saflarda çarpıştığını ve savaş pozisyonları arasında hareket ettiğini belirtti. İsrail gazetesi Haaretz geçtiğimiz günlerde, İsrail'in son aylarda Sinvar'ın saklandığından şüphelenilen bölgelerdeki tünelleri bombaladığını bildirmişti. İsrail'in geçtiğimiz ay tüm rehinelerin bir an önce serbest bırakılması karşılığında Sinvar'a Gazze'den "güvenli şekilde çıkış" sözü verdiği ileri sürülmüştü. Sinvar, 7 Ekim 2023'teki İsrail saldırısının baş mimarı olarak biliniyordu.

İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü

HAMAS'TAN DUYURU

Hamas tarafından İsrail saldırısında şehit düşen Sinvar için tüm dünyada camilerde gıyabi cenaze namazı kılınması ve Aksa Tufanı için öfke yürüyüşleri yapılmasına ilişkin bir duyuru yapıldı.

HİZBULLAH: KOMUTANIN ŞEHADETİ DİRENİŞİN KARARLILIĞINI GÜÇLENDİRECEK

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail güçlerinin saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar'a ilişkin açıklama yaptı. Sinvar'ın İsrail'e karşı verdiği mücadelede tüm "onur ve haysiyet madalyalarını" kazandığı belirtilen açıklamada, "O, mücadele meydanlarında, son nefesine kadar işgal askerleriyle yüz yüze çarpışarak sevdiği ve istediği gibi şehitlik nişanını kazandı" denildi. Direnişin devam edeceği mesajı verilen açıklamada, "Komutanın ve direniş ekseninde ondan önce gelenlerin şehadeti, Filistin'i özgürleştirme ve kanserli Siyonist tümörü yok etme yolunda ilerlemek için tüm savaş alanlarında direnişin azim ve kararlılığını güçlendirecektir" ifadeleri kullanıldı.

FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜNDEN TÜM GRUPLARA BİRLEŞİK MÜCADELE ÇAĞRISI

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ise Sinvar'ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada, İsrail'in Filistinlilere karşı katliam ve soykırım yaptığı belirtilerek, "Geri dönüş hakkı da dahil olmak üzere haklarımızın tam olarak geri alınması, işgalin sona erdirilmesi ve 1967 sınırlarına dayalı olarak işgal altındaki tüm topraklarımızda, ebedi başkenti Kudüs olan Filistin devletimizin kurulması" için İsrail'e karşı tüm Filistinli gruplara birleşik bir mücadele çağrısında bulunuldu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın liderliğini yaptığı El Fetih grubu tarafından yapılan açıklamada da, "İsrail'in öldürme ve terörizm politikası halkımızın meşru, ulusal özgürlük ve bağımsızlık haklarını elde etme iradesini kırmayı başaramayacaktır" denildi.

İstanbul\'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü

Yahya Sinvar, Hakan Fidan, İstanbul, Politika, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (47)

  • Abdülkadir Turhan:
    şimdi İsrail de kalkıp PKK ile tel Aviv de görüşme yapsa ne olur senin teröristin benim teroristim yapmak çok sacma 126 199 Yanıtla
    Vakkas Can:
    Zaten PKK yı besleyen İsrail kuran İsrail Amerika zaten PKK yı besleyen İsrail Amerika 64 16
    Mustafa Görmüş:
    yapmıyolar mi silah vermiyomu üstün zekalı 42 13
    Tncl Hsn:
    Yapmadığını mı sanıyorsun? 36 10
    Yunus Gören:
    Görüşmüyomu zaten keko 33 11
  • mehmet:
    TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ artık pkk ve hamas terör örgütlerinin mekanı oldu memleketi ne hale getirdiniz 116 183 Yanıtla
  • Ömer Güldoğdu :
    müslüman mücahid olur terörist değil. müslümana terörist diyen müslüman değildir. müslüman olduğunuzu iddia ediyorsanız müslümanca davranıp ispat edin. 195 82 Yanıtla
    mustafa kemal ünal:
    Masum çoluk çocuğu işine gitmeye uğraşanlatın bindiği otobüsü patlatan sivillere saldıran herkes teröristtir 29 8
    eren bilal:
    IŞİD,El kaide,Hizbullah,PKK bunlarda müslüman Ömer. 16 14
    Vakkas Can:
    Diline yüreğine sağlık 9 7
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