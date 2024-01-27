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İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı - Son Dakika
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İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, konuk olduğu programda yaptırdıkları son anketin sonucunu paylaştı. Kurum, "İlk başladığımızda rakibimiz 1.5 puan öndeydi. Dün bir araştırma daha aldık biz öne geçmiş durumdayız" dedi.

27.01.2024 - 09:06,  Güncelleme: 09:42
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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum 31 Mart yerel seçimlerini kazanması halinde yapacağı projeleri CNN Türk'te anlattı. Başkanlığı süresince sadece İstanbul'a odaklanacağını dile getiren Kurum, canlı yayında yaptırdıkları son anketin sonucunu da paylaştı.

"RAKİBİMİZ 1.5 PUAN ÖNDEYDİ, BİZ ÖNE GEÇTİK"

Kurum açıklamasında "İlk başladığımızda rakibimiz 1.5 puan öndeydi. Dün bir araştırma daha aldık biz öne geçmiş durumdayız. Anketler bunu söylüyor. İttifaklar henüz netleşmedi. Biz çok güzel gidiyoruz. Rehavete kapılmayacağız. 31 Mart akşamına kadar çalışacağız. Ben açık sözlü olmaya çalışırım. Kendim neysem o olmaya çalışıyorum. Biz teşkilatlarımız ve belediye başkanlarımızla uyum içinde çalışıyoruz" dedi.

"SÖZÜMÜ TUTMAZSAM BİR DAHA ADAY OLMAZ"

Trafik sorunundan yeni ulaşım ağlarına, altyapıdan kentsel dönüşüme, şehircilik anlayışından sosyal projelere kadar bir çok vaatte bulunan Kurum, verdiği sözleri tutmadığı takdirde bir daha aday olmayacağını belirtti. Kurum, "Ben bu söylediğim sözleri tutmazsam tekrar aday olmam. Bu zamana kadar verdiğim sözleri tutan biriyim. 6 Şubat'ta depremzede kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi, 3 ayda 180 bin konutun inşasına başladık. Biz söz verdiysek, sözünü tutan insanlar olduk. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz hep sözümüzü tuttuk" dedi.

"İSTANBUL'DA TRAFİK SÜRESİNİ 64 DAKİKADAN 39 DAKİKAYA İNDİRECEĞİZ"

Konuşmasında İstanbul'daki trafik sorununa da değinen Kurum şunları söyledi: "Bizim odaklanmamız gereken İstanbulluların sorunlarıdır. Trafik süresini 64 dakikadan 39 dakikaya indireceğiz. Bilim insanlarının çalıştığı projeler üstüne bu verileri veriyoruz. Bu yakalanamaz dediğiniz zaman bunun üzerine çalışan bilim insanlarına haksızlık etmiş oluyorsunuz. Bizim ekibimiz İstanbul'un sorunlarına odaklanıyor. 2019'da 60 kilometre ortalama trafik hızı. 45 dakikaymış seyahat süresi de.

"10. YILDA ARTIK METROBÜSE İHTİYAÇ KALMAYACAK"

Raylı sistemlerde biz ilk etapta ilk 5 yılda iki katına çıkaracağız. Çok fonksiyonlu ve detaylı şekilde en acil, en öncelikli şey ne ise onu yapacağız. Bir şeyi yapmak için liyakatli bir çalışma lazım. Belediyenin yarısı değişmiş, yarısına yenisi gelmiş. Bunu yapabilmeniz için bu kadrolar ile çalışmanız lazım. Bu işten çıkarılanların hepsi kötü müydü? Çok fonksiyonlu detaylı düşünüyoruz. İlk yapacağımız metro hattımız Sefaköy. Burası hep trafik olan bir yer. Sefaköy'den sonraki ikinci hattımız ise Beylikdüzü TÜYAP'a kadar uzanan diğer hat. Zamanla metrobüsün olduğu hattı da İstanbullulara güzel bir proje olarak armağan edeceğiz. 10. yılda artık metrobüse ihtiyaç kalmayacak.

Biz toplu taşımayı yaparken şehrin çeperlerini düşünmek zorundayız. Buradaki yaşam kalitesini artırmalıyız ki insanlar daha rahat yaşasın. Sultanbeyli'de Silivri'de bu hizmeti verdiğimizde İstanbul'un çeperleri ile birlikte düşünmüş olacağız. Bütüncül bir bakış. Sabiha Gökçen- Kurtköy yine çok önemsediğimiz bir metro hattı."

İstanbul\'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
YORUMLAR (8)
  • Ali Mutlu: Aç tavuk kendini buğday ambarında görürmüş. Sizin vebaliniz çok büyük. Yanıtla 6 26
  • Serkan Basar: yüzde 15 normal yüzde 15 tokat toplam alacağı oy 0 Yanıtla 6 24
  • Serkan Basar: toplam yüzde 30 :) Yanıtla 6 19
  • alos : 1.5 O KADAR KOLAY HAZIM EDİLMEZ. Yanıtla 4 17
  • Beyaz Gölge: Çakma imam-oğlu toplama oylarla gelmişti zaten... Yanıtla 15 3
  • Namazar Avoşat: PKK ile DEM le demlenenler kaybedecekler Yanıtla 12 4
  • meo: DOĞMA BÜYME İSTANBULLUYUM. SENELERDİR AKP BELEDİYE OLDU NE TRAFİK NE DE DEPREM İÇİN HİÇ BİR ŞEY YAPMADI. YAPMADIKLARINIZ YAPAMAYACAKLARINZIN GARANTİSİDİR. HE DİĞER PARTİLERİN BELEDİYELERİ KUŞ MU KONDURDU, HAYIR. AMA KUVVETLER AYRILIĞI OLMASI LAZIM. Yanıtla 0 3
  • Serkan Basar: amannnn dikkat edin trafoya kedi girer elektrikler kesilir ölüler oy kullanır sonra tekrar iki kere oylar sayılmasın aman dikkat :) Yanıtla 0 0

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