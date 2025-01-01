İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı - Son Dakika
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Politika

İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı

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İstanbul'da Filistin'e destek buluşmasına binlerce kişi katılırken tarihi yürüyüşte eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da yer aldı. Uzamış sakallarıyla dikkat çeken Soylu'nun siyasilerle değil vatandaşlarla birlikte yürümesi ses getirdi.

01.01.2025 10:30
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Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle düzenlenen eylem için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı, kortejle Galata Köprüsü'ne yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar arasında bir isimse dikkat çekti. Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da binlerce kişiyle birlikte Galata'ya doğru hareket etti.

İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı

VATANDAŞLARLA BİRLİKTE YÜRÜMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Soylu'nun yürüyüş sırasında siyasilerle değil vatandaşlarla bir arada olması dikkatlerden kaçmazken sakallarının da hayli uzamış olduğu görüldü.

İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı

"İNSANLIĞI ÖLDÜRENLERE LANET OLSUN"

O anlara ilişkin fotoğrafları X hesabından paylaşan Soylu ise paylaşımında "İstanbul'dan Gazze direnişine selam olsun, insanlığı öldürenlere lanet olsun… Ayasofya'dan Emevi Camii'ne, Mescid-i Aksa'ya selam olsun" ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
İstanbul\'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı

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Son Dakika Politika İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Kubilay Gençtürk:
    tüm soysuzlara bir soylu yeter... ALLAH ın izniyle.. 58 149 Yanıtla
  • Adsız Oğlan:
    Tarihin gördüğü girebildiği en büyük ikiyüzlülük bunlarınki neden Filistine destek için Ceyhandan gelen petrolü, Manavgat nehrinin suyunu, ticari ilişkileri İsraile karşı kesmiyorsunuz 145 24 Yanıtla
  • monşer null:
    Yine Bedava Ne Dağıtıldı 99 33 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    iş işten geçmiş millet perişan olmuş bunlar reklam peşinde har hur 106 25 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    çete ve uyuşturucu baronlarının içişleri bakanı. burda şov yapıyor..ikiyüzlü..bir zamanlar tayyip erdoğana söylemediği laf etmediği kakaret kalmamıştı menfaatci 81 13 Yanıtla
  • Zamane çocuk MuzaY:
    Ey! Yetim kalmış Kudüs; Sabret! ALLAH verdiği mühletin dolmasını ve müslümanların kıyam edip bu kutlu davanın tamamına erdirmesini bekliyor! Cennetin kapılarını zorlayan bu dava öylesine şerefli ve Onurlu ki,ah bir bilselerdi, yerlerinde dururlar mıydı?! 34 57 Yanıtla
  • monşer null:
    Çok önemli sanki Elinize Ne geçiyor 62 25 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    hikaye 62 15 Yanıtla
  • Murat KANDAZ:
    Allah razı olsun zalimlere lanet olsun 29 42 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    adem gibi adam ?????? 11 55 Yanıtla
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