İstanbul\'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı

Politika

Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle düzenlenen eylem için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı, kortejle Galata Köprüsü'ne yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar arasında bir isimse dikkat çekti. Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da binlerce kişiyle birlikte Galata'ya doğru hareket etti.

VATANDAŞLARLA BİRLİKTE YÜRÜMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Soylu'nun yürüyüş sırasında siyasilerle değil vatandaşlarla bir arada olması dikkatlerden kaçmazken sakallarının da hayli uzamış olduğu görüldü.

"İNSANLIĞI ÖLDÜRENLERE LANET OLSUN"

O anlara ilişkin fotoğrafları X hesabından paylaşan Soylu ise paylaşımında "İstanbul'dan Gazze direnişine selam olsun, insanlığı öldürenlere lanet olsun… Ayasofya'dan Emevi Camii'ne, Mescid-i Aksa'ya selam olsun" ifadelerini kullandı.