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AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum oldu - Son Dakika
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AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum oldu

AK Parti'nin yaklaşan yerel seçimler için 12'si büyükşehir olmak üzere 28 belediye başkan adayının açıklamasına saatler kala, İBB adayı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a tebliğ edildi.

06.01.2024 - 21:22,  Güncelleme: 21:41
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Yaklaşan yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarını yarın kamuoyuna tanıtacak olan AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olarak eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'ı seçti. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun da adı geçtiği görev için AK Parti, İBB adaylığını Murat Kurum'a tebliğ etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12'si büyükşehir olmak üzere AK Parti'nin 28 belediye başkan adayını, yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törende açıklayacak. Adayı duyurulacak 28 il arasında İstanbul da bulunurken İBB adaylığı için kulislerde Murat Kurum ve Tevfik Göksu'nun ismi öne çıkmıştı.

İstanbul için çarpıcı iddia: AK Parti'nin adayı Murat Kurum oldu

"AK PARTİ'NİN İBB BAŞKAN ADAYI MURAT KURUM OLDU" İDDİASI

Törene saatler kala AK Parti adayı belli oldu. İBB Başkan adaylığı için Murat Kurum seçildi. AK Parti, Kurum'a adaylık görevini tebliğ etti.

Öte yandan İBB Başkan adaylığına ilişkin henüz AK Parti'den ve Murat Kurum'dan herhangi bir açıklama yapılmadı. Karar, yarınki AK Parti aday tanıtımında kamuoyuna açıklanacak.

İstanbul için çarpıcı iddia: AK Parti'nin adayı Murat Kurum oldu
Murat Kurum

46 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSE 15 OCAK'TA ANKARA'DA BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın açıklanacak 28 ilden geriye kalan 46 belediye başkan adayını ise 15 Ocak'ta Ankara'da duyuracak. AK Parti'nin ilçelerdeki belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak.

Açıklanacak 12 büyükşehir

  • İstanbul
  • Muğla
  • Kocaeli
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Balıkesir
  • Bursa
  • Aydın
  • Samsun
  • Mardin
  • Denizli
  • Ordu

Büyükşehirler dışındaki 16 il

  • Artvin
  • Bayburt
  • Giresun
  • Elazığ
  • Edirne
  • Düzce
  • Bitlis
  • Bingöl
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Kastamonu
  • Rize
  • Sinop
  • Tokat
  • Yalova
  • Isparta
AK Parti\'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum oldu
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika
YORUMLAR (4)
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