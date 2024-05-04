İstanbul metrolarına Filistin'e destek afişleri asıldı - Son Dakika
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Politika

İstanbul metrolarına Filistin'e destek afişleri asıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel metro süslemelerinin ardından bir grup tarafından İstanbul'un tüm metrolarına Filistin'e destek afişleri asıldı. Fişlerde Hamas'a destek ifadeleri yer aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise daha önce yaptığı açıklamada Hamas'ı terör örgütü olarak nitelendirmişti.

04.05.2024 17:13  Güncelleme: 17:21
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel metro süslemeleri yaptırmıştı. Metroların iç kısımlarında bulunan fişlerde "Ural bacaklarını toplayarak otur" ve "Mehmet yürüyen merdiveni durdurma" gibi cümleler yer almıştı.

Bir grup tarafından İstanbul'un tüm metrolarına Filistin'e destek afişleri asıldı. Fişlerde "Hayır Ekrem Hayır, Hamas Terör Örgütü Değildir" ve "Hamas'a selam, direnişe devam" gibi ifadeler yer aldı.

İstanbul metrolarında İmamoğlu'nu kızdıracak afişler

İMAMOĞLU, "HAMAS, TERÖR ÖRGÜTÜ" DEMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde CNN International'a verdiği röprotajda "Hamas tabii bizim çok üzüldüğümüz bir saldırıyı İsrail'de yaptı. Ve bu terör uygulamalarını yapan, insanları topluca öldüren her türlü yapı bizim nezdimizde terör örgütüdür" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul metrolarında İmamoğlu'nu kızdıracak afişler

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SON DAKİKA: İstanbul metrolarına Filistin'e destek afişleri asıldı - Son Dakika
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