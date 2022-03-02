İstanbul'u Yunan toprağı gibi gösteren ABD'li haber kanalı özür diledi - Son Dakika
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İstanbul'u Yunan toprağı gibi gösteren ABD'li haber kanalı özür diledi

02.03.2022 11:23
İstanbul'u Yunan toprağı gibi gösteren ABD'li haber kanalı özür diledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, ABD menşeli CBS News televizyonuna İstanbul'un Yunanistan toprağı gibi gösterilmesi üzerine gönderdiği uyarı mektubunun ardından kanal yönetiminden özür yazısı geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, ABD menşeli CBS News televizyonuna İstanbul'un Yunanistan toprağı gibi gösterilmesi üzerine gönderdiği uyarı mektubunun ardından kanal yönetiminden özür yazısı geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, CBS News kanal yönetimi, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin haberinde gösterilen bir haritadaki Türkiye ve İstanbul'a ilişkin yanlışı nedeniyle özür diledi.

Kanal yönetiminin özür yazısında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul'u Türkiye'nin değil, yanlış bir şekilde Yunanistan'ın parçası olarak gösteren bu grafik, yapılan hatanın dikkatimize getirildiği anda düzeltilmiştir.

Tüm haberlerimizde doğruluk ilkesine bağlı kalıyoruz ve gelecekte böyle bir hatanın tekrarlanmaması için yayın süreçlerimizi tekrar gözden geçireceğiz.

Bize ulaştığınız ve CBS News adına sizden özür dileme imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, CBS News'in Rus savaş gemilerinin Boğazlardan geçişine dair bir haberinde İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi göstererek dezenformasyon faaliyetinde bulunması üzerine bu yanlışın ivedilikle düzeltilmesini ve gerekli izahatın yapılmasını istemişti.

Altun, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açabilecek her türlü adımdan kaçınılması hususlarında gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika İstanbul'u Yunan toprağı gibi gösteren ABD'li haber kanalı özür diledi - Son Dakika


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