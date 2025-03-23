İstanbul Valiliği, eylem ve gösteri yasağı sona erene kadar kapalı olacak yolları duyurdu - Son Dakika
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Politika

İstanbul Valiliği, eylem ve gösteri yasağı sona erene kadar kapalı olacak yolları duyurdu

İstanbul Valiliği, eylem ve gösteri yasağı sona erene kadar kapalı olacak yolları duyurdu

İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından kentte alınan önlemlere ek tedbirleri açıkladı. Valilik, kentteki eylem yasağının biteceği 26 Mart tarihine kadar kapalı olacak yolları açıkladı.

23.03.2025 18:35
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 89 şüpheliden aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 48'i tutuklanırken, 41'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında ise savcılığın İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi reddedildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN EK TEDBİR

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte kentte alınan eylem ve gösteri yasağı, dün 26 Mart'a kadar uzatılmıştı.

İstanbul Valiliği alınan önlemlere ek tedbirler getirdi. Valilik yaptığı açıklamada, eylem yasağının sona ereceği 26 Mart tarihine kadar kentte kapalı olacak yollar ayırdı.

Valilik açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "19.03.2025 Valiliğimizce alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir. Yeni karar doğrultusunda 23.03.2025 Pazar günü saat 16.00'dan tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:

KAPANACAK YOLLAR (16.00 İTİBARİYLE)

- Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar,

- Atatürk Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar.

ALTERNATİF YOLLAR

- 10.Yıl Caddesi,

- Namık Kemal Caddesi,

- Sahil Kennedy Caddesi,

- E-5 D100 Karayolu.

İMAMOĞLU GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan söz konusu kararla ilgili yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ; Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek, Rüşvet Almak, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 sorgu no sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

İBB MECLİSİ BAŞKAN VEKİLİNİ SEÇMEK İÇİN TOPLANACAK

İstanbul Valiliği ayrıca İBB Meclisi'nin Belediye Başkan Vekilini seçmek için 26 Mart Çarşamba günü saat 13'de toplanacağını duyurdu.

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Son Dakika Politika İstanbul Valiliği, eylem ve gösteri yasağı sona erene kadar kapalı olacak yolları duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • hasan edizel:
    Anayasa'nın 34. maddesi; fikirlerin silahsız ve saldırısız, başka bir ifade ile barışçıl bir şekilde ortaya konulabilmesi için toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını güvence altına almıştır. 7 1 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    bundan sonra pek olaylar olmaz..çünkü heykelprest ayyaşların en büyuk korkusu ibb ye kayyum atanması idi yoksa tekfur umurlarinda bile degil hatta için için seviniyorlar böyle bi fırıldaktan kurtulduklarına..o da olmadığına göre şimdi sıra cuhape nin içindeki game of thrones te..::))( 3 3 Yanıtla
  • hasan edizel:
    Anayasal düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek. Teşebbüs dahi suça vücut verdiğinden suça teşebbüs mümkün değildir. 3 1 Yanıtla
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