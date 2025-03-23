İstanbul Valiliği: İBB Meclisi 26 Mart'ta Belediye Başkan Vekili'ni seçmek için toplanacak - Son Dakika
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Politika

İstanbul Valiliği: İBB Meclisi 26 Mart'ta Belediye Başkan Vekili'ni seçmek için toplanacak

İstanbul Valiliği: İBB Meclisi 26 Mart\'ta Belediye Başkan Vekili\'ni seçmek için toplanacak

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasının ardından İBB Meclisi'nin Belediye Başkan Vekili'ni seçmek için 26 Mart Çarşamba günü toplanacağını duyurdu. Valilik ayrıca görevden alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı yerine Belediye Başkan Vekili'ni seçmek için Belediye Meclisi'nin de aynı gün saat 09'da toplanacağını açıkladı.

23.03.2025 18:19
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

GÖREVDEN ALINDILAR

Tutuklanma kararının ardından açıklama yapan İstanbul Valiliği, İmamoğlu ve Çalık'ın görevden alındı. Valilik, İmamoğlu'nun görevden alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'ndan söz konusu kararla ilgili yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ; Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek, Rüşvet Almak, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 sorgu no sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

İBB MECLİSİ TOPLANIYOR

Öte yandan İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasının ardından İBB Meclisi'nin Belediye Başkan Vekili'ni seçmek için 26 Mart Çarşamba günü toplanacağını duyurdu.

Valilik ayrıca görevden alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı yerine Belediye Başkan Vekili'ni seçmek için Belediye Meclisi'nin de aynı gün saat 09'da toplanacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere;

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 13.00'da,

Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 09.00'da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür."

Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İstanbul Valiliği: İBB Meclisi 26 Mart'ta Belediye Başkan Vekili'ni seçmek için toplanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mahşerin atlısı:
    bunu açıklamak buna karar vermek valiyemi kalmış Bangladeş işte 14 20 Yanıtla
  • Vadaa:
    yine chp den baskan gelecek kudurun oe sizi ahahahaah 15 13 Yanıtla
    Ziya Tahtalı:
    bu sefer düzgün birini getirin hep çürükleri getiriyonuz olmuyor ???? 0 1
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