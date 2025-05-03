İşte hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder\'in hafızalara kazınan \'helallik\' sözleri

18 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

15 Nisan'da geçirdiği ağır kalp rahatsızlığı sonrası İstanbul'da özel bir hastanede ameliyata alınan Sırrı Süreyya Önder, günlerdir yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

ÖLÜM NEDENİ ÇOKLU ORMAN YETMEZLİĞİ

Hastane yaptığı açıklama ile Önder'in ölüm nedenini çoklu orman yetmezliği olarak açıkladı. Hastaneden yapılan açıklamada, "Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15 NİSAN 2025 tarih ve saat 22.41'de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen 'Aort Diseksiyonu' tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır.

Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 3 Nisan tarih ve saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" denildi.

HELALLİK SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Önder'in ölümünün ardından sevenleri yasa boğulurken; Önder'in TBMM Genel Kurulu'nu yönetirken sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu.

"Helallik ne ki, benden yana, kimin hakkı geçmişse helal olsun. Şahsi bir derdim olamaz" diyen Önder, "Kime hakkım geçmişse helal olsun. Hapishaneler de memlekettendir. Çok önemli değil. Önemli olan bu ülkenin kardeşliğini, ortak geleceğini sağlamak. Yoksa hapishane arsızı olmuşu adamlarız. Bir gün başkanvekili bir gün mahkum, bir gün hasta. Bunlar bir şey değil. Ben helallik bahsinde çok dayanıksız bir adamım. Keşke hep beraber önümüze baksak" ifadelerini kullanmıştı.