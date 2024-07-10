Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi - Son Dakika
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Politika

Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi

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ORC Araştırma tarafından yapılan, "En beğendiğiniz bakanlar kim?" anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı. Ankette yüzde 47,8 ile ilk sırada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise 41,8 ile ikinci oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak üçüncü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş dördüncü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise en beğenilen beşinci bakan oldu.

10.07.2024 23:08  Güncelleme: 23:20
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ORC Araştırma tarafından yapılan, "En beğendiğiniz bakanlar kim?" anketinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya birinci, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ikinci oldu.

"EN BEĞENDİĞİNİZ BAKANLAR KİM" ANKETİ

ORC Araştırma, Kabine üyeleri ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Ankette katılımcılara, "En beğendiğiniz bakanlar kim?" sorusu yöneltildi.

BİRİNCİ SIRADA YERLİKAYA VAR, İKİNCİ HAKAN FİDAN

8 bin 920 kişiyle yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yüzde 47,8'lik oranla araştırmanın ilk sırasında yer aldı. Bakan Yerlikaya'yı 43,1'lik oranla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan takip etti.

Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi

Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Osman Aşkın Bak ise yüzde 41,8'lik oranla üçüncü sırada yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yüzde 41,4'lik oranla dördüncü sırada yer aldı. Yüzde 40,6'lık oranıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise kabinenin en beğenilen beşinci bakanı oldu.

Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine\'nin en çok beğenilen 5 ismi

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Son Dakika Politika Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Ender Kervancıoğlu: Tek adam sisteminde hiçbirinin vasfı yok 54 25 Yanıtla
  • Kubilay Gençtürk: soylu hepsine bedeldir 9 63 Yanıtla
  • Fatih Ersan: En çok MEB bakanını beğeniyorum. Çünkü en çok onu anıyorum 22 12 Yanıtla
    Yasmi Ysr: Geleneksel bir anma işlemi de bende var Milli Eğitim Bakanına... 19 3
  • YoH null: genel seçimi günümüzün sıkıntılarından dolayı kusura bakmayın chp suan kazandı tebrik ederim chp yi hayırlı uğurlu olsun 13 8 Yanıtla
  • Göksel Tuygun: yakında görevden alındı demektir kimse tek adamın üstüne çıkamaz 10 5 Yanıtla

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SON DAKİKA: Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi - Son Dakika
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