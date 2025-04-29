İşte Ümit Özdağ'ın aylar sonraki ilk görüntüsü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İşte Ümit Özdağ'ın aylar sonraki ilk görüntüsü

İşte Ümit Özdağ\'ın aylar sonraki ilk görüntüsü

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı. Davanın duruşması 10 Eylül 2025'e ertelenirken; Özdağ aylar sonra ilk kez kez görüntülendi.

29.04.2025 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ümit Özdağ, yargılandığı davanın duruşmasına katıldı. Özdağ, duruşmada aylar sonra ilk kez görüntülendi.

19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" demişti. Bu konuşmasından bir gün sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Ankara'da gözaltına alınan, savcılık ifadesinin ardından da "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklanan Ümit Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

HAKİM KARŞISINA ÇKTI

Özdağ bugün "Cumhurbaşkanına hakaret"ten yargılandığı davanın duruşmasına katıldı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşma katılım yoğun olurken;adliye koridorlarında arbede yaşandı.

AYLAR SONRA İLK GÖRÜNTÜ

Öte yandan Ümit Özdağ'ın aylar sonra ilk kez görüntülendi. Özdağ'ın mahkemede çekilen fotoğrafı şöyle:

İşte Ümit Özdağ'ın aylar sonraki ilk görüntüsü

ÖZDAĞ: BERAATİMİ TALEP EDİYORUM

Ayrıca mahkemede savunma yapan Özdağ, şunları söyledi: "21 Ocak sabahı, Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile ifadeye getirildiğim savcılık tarafından, Kayseri'de 30 Haziran 2024'te çıkan Suriyeli sığınmacılar ile ilgili olayları kışkırtma iddiası ile tutuklamaya sevk edildim.

Bundan anladığım, Kayseri Başsavcılığı'nın ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün; Kayseri'de gerçekleşen olayları benim kışkırttığım kanısına, ya 7 aydır varamamışlar ya da bu kanıya varmışlar ancak görev ihmali yapıp gereken soruşturmayı açmamışlardır. Erdoğan'ın Atatürk eleştirileri haksız, temelsiz, asılsız ve bilimsel olarak içi boş iddialardır. Erdoğan'ın, Atatürk dönemine yönelik eleştirilerinin temelinde, Atatürk'ün benimsediği laiklik politikası vardır. Konuşmalarım en ufak bir hakaret niteliği taşımamaktadır. Beraatimi talep ediyorum."

10 EYLÜL'E ERTELENDİ

Savcı, mütalaa için zaman isterken duruşma 10 Eylül 2025'e ertelendi.

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, 3-sayfa, Cezaevi, Marmara, Eylül, Hakim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İşte Ümit Özdağ'ın aylar sonraki ilk görüntüsü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • 1Belinay:
    bu ajanlara müebbet verin gün yüzü görmesinler 144 249 Yanıtla
  • sus ceo:
    Milliyetçiler cezaevinde, teröristlerle iş tutanlar ve asker katili Apo'dan medet umanlar ise bir eli yağda bir eli balda. Takdir Yüce Türk milletinin. Tarih kitapları bu rezilliği yazacak. 263 107 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    bi on sene yatacaklar herhalde, zaten dışarı çıkarılırsalar reis kendi ayağına sıkmış olur en en buyuk hatayı yapar kahraman olurlar bunlar dışarı çıkarsalar bence şahsi görüşüm 49 174 Yanıtla
  • Onur Tecimer:
    Türk gençliği ve milliyetçiler seninle 134 56 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    oylari yukselenlee cezaevine :))) 140 49 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    Sayın özdag tarih bir gün sizi, Sayın İmamoğlu ve arkadaşlarınızı DEMOKRASİ KAHRAMANI olarak anacak ve heykelleriniz dikilecektir. 93 64 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    bunun babasıda vatan hainiydi 44 84 Yanıtla
    Ali Tarkan Erdal:
    Hosştt 14 5
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    hiç değişmemiş yine aynı şebek 42 70 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    Suriyeliler Gidince Senin de Bir Numaran Kalmadı Gerekeni Yaptık 29 68 Yanıtla
  • Ates null:
    Kibir abidesi,çok bilmiş. 28 37 Yanıtla
  • Aziz Karademir:
    mossad ajanı Kafkas yahudisi 19 37 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Suriyeden selamlar sayın özdağ :) zafer turizm ;) 8 17 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir
Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza Suçlamalar çok vahim Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza! Suçlamalar çok vahim
Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı’nı geçen en genç Türk oldu Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk oldu
Suudi Arabistan’ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu Suudi Arabistan'ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu
Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı
Avrupa karanlığa gömüldü İspanya’da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu Avrupa karanlığa gömüldü! İspanya'da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu
Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı
ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü ABD'ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü
Carlo Ancelotti’nin yeni takımı resmen duyuruldu Carlo Ancelotti'nin yeni takımı resmen duyuruldu
Türkiye’nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti Türkiye'nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti
Wanda Nara yalnızlığı seçti Wanda Nara yalnızlığı seçti

07:01
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
06:46
İngiltere ve ABD’den Husilere yönelik hava saldırısı
İngiltere ve ABD'den Husilere yönelik hava saldırısı
22:25
Murat Ongun’un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
21:40
İmamoğlu’nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
09:23
Galatasaray’dan Moussa Baradji sürprizi
Galatasaray'dan Moussa Baradji sürprizi
09:22
İstanbul’da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
İstanbul'da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
09:16
Türkiye’ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
Türkiye'ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
09:15
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
08:57
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
08:55
Volkan Demirel’den Acun Ilıcalı’ya: Bir daha konuşmasın
Volkan Demirel'den Acun Ilıcalı'ya: Bir daha konuşmasın
08:50
Mauro Icardi’den bomba Ali Koç paylaşımı
Mauro Icardi'den bomba Ali Koç paylaşımı
08:39
Türkiye’nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 08:11:27. #7.13#
SON DAKİKA: İşte Ümit Özdağ'ın aylar sonraki ilk görüntüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.