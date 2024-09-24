\'İstediği kadar anırsın\' dedi sonra özür diledi! Tekin, o mesaja bakın ne cevap verdi

Politika

Öğretmen olduğunu iddia eden bir kişi, X hesabından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile ilgili hakaret içerikli bir paylaşımda bulundu. Aynı kullanıcı Bakan Tekin'den özür diledi. Tekin o mesajı alıntılayarak öğretmene cevap verdi. Cevabın ardından o kullanıcının hesabını kapatması dikkat çekti.

"ESTAĞFİRULLAH HOCAM HEPİMİZ İNSANIZ"

Öğretmen olduğunu iddia eden X kullanıcısı, "Yusuf Tekin istediği kadar anırsın Gazze diye. Ben öğretmenim. Çanakkale kısmını anlatırım. O kadar..." paylaşımını yapmıştı. Paylaşımın çok konuşulunca, o kullanıcı Bakan Tekin'den özür diledi. Tekin, o özrü alıntılayarak, "Estağfirullah hocam. Hepimiz insanız. Allah yolunuzu açık etsin, yardımcınız olsun..." şeklinde karşılık verdi. Tekin'in cevabının ardından o kullanıcı hesabını kapattı.