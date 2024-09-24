'İstediği kadar anırsın' dedi sonra özür diledi! Tekin, o mesaja bakın ne cevap verdi - Son Dakika
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Politika

'İstediği kadar anırsın' dedi sonra özür diledi! Tekin, o mesaja bakın ne cevap verdi

\'İstediği kadar anırsın\' dedi sonra özür diledi! Tekin, o mesaja bakın ne cevap verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ''İstediği kadar anırsın Gazze diye... Ben öğretmenim.. Çanakkale bölümünü anlatırım. O kadar...'' mesajı attıktan sonra özür dileyen öğretmene, ''Estağfirullah hocam. Hepimiz insanız. Allah yolunuzu açık etsin, yardımcınız olsun'' şeklinde cevap verdi. Ardından o öğretmen hesabını kapattı.

24.09.2024 22:20
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Öğretmen olduğunu iddia eden bir kişi, X hesabından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile ilgili hakaret içerikli bir paylaşımda bulundu. Aynı kullanıcı Bakan Tekin'den özür diledi. Tekin o mesajı alıntılayarak öğretmene cevap verdi. Cevabın ardından o kullanıcının hesabını kapatması dikkat çekti.

'İstediği kadar anırsın' dedi sonra özür diledi! Tekin, o mesaja bakın ne cevap verdi
'İstediği kadar anırsın' dedi sonra özür diledi! Tekin, o mesaja bakın ne cevap verdi

"ESTAĞFİRULLAH HOCAM HEPİMİZ İNSANIZ"

Öğretmen olduğunu iddia eden X kullanıcısı, "Yusuf Tekin istediği kadar anırsın Gazze diye. Ben öğretmenim. Çanakkale kısmını anlatırım. O kadar..." paylaşımını yapmıştı. Paylaşımın çok konuşulunca, o kullanıcı Bakan Tekin'den özür diledi. Tekin, o özrü alıntılayarak, "Estağfirullah hocam. Hepimiz insanız. Allah yolunuzu açık etsin, yardımcınız olsun..." şeklinde karşılık verdi. Tekin'in cevabının ardından o kullanıcı hesabını kapattı.

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Çanakkale, Politika, Gündem, Eğitim, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika 'İstediği kadar anırsın' dedi sonra özür diledi! Tekin, o mesaja bakın ne cevap verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Hiçkimse:
    öğretmende usulünce anlatsın. bu uslupla öğrencilere neler anlatacak 95 16 Yanıtla
  • ahmet taştan:
    Sen kendine yapıldığı için maruz görebilirsin lakin benim. çocuğuma böyle örnek olacak gelecek nesilleri nasil yetiştirecek bu üslupla mi zeten gençler serseri mayın gibiler öğretmenler böyle yaparsa 73 7 Yanıtla
  • Alper Elma:
    öğretmen yerin dibine girmiş. Bakanada helal olsun 66 9 Yanıtla
  • ferhat eser:
    daha dün bu ülkede gencecik kız bir serseri kurşunuyla şehit edildi hayalleri vardı geleceği vardı ANNE olacaktı biz ülkeyi konuşmayalım yaşananları konuşmayalım gazzeyi Filistini afganistanı konuşalım öylemi??? 10 33 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Affetmek büyüklüktür helal olsun bakana 37 5 Yanıtla
  • Muhammed Erden:
    ilim öğrenmeden önce terbiye öğretilir medreselerde ... 32 4 Yanıtla
  • Murat Avci:
    çapsız adamlar bakan olursa bu kadar olur.. 1 24 Yanıtla
  • Trgtyldz:
    eğer ki o öğretmen hakkında işlem yapmazsa o zaman helal olsun her insan sinirle tepki verebilir fakat karşıdaki kişi insan sa anlayışı kendi büyüklüğünden gelir. 0 0 Yanıtla
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