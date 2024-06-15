"İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi - Son Dakika
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Politika

"İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi

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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın "Biz istesek İYİ Parti'den en az 10 milletvekili CHP'ye gelir" şeklindeki sözleri İYİ Parti cephesinde büyük rahatsızlık yarattı. Günaydın'ın sözlerine tepki gösteren İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Bu açıklama ne siyasi etiğe ne de nezakete sığar. Bu nezaketten yoksun açıklamaları kınıyorum" dedi.

15.06.2024 10:54  Güncelleme: 11:04
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Siyasette normalleşme adımlarının konuşulduğu şu günlerde CHP ile İYİ Parti arasındaki tansiyon bir hayli yüksek... İki parti arasındaki son sürtüşme CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın konuk olduğu programda sarf ettiği sözlerden sonra patlak verdi.

"BİZ İSTESEK 10 MİLETVEKİLİ CHP'YE GELİR"

Konuk olduğu TV100 ekranlarında son istifalarla birlikte sandalye sayısı 35'e kadar düşen İYİ Parti'ye yüklenen Günaydın, "Biz istesek İYİ Parti'den en az 10 milletvekili CHP'ye gelir. Ama bizim derdimiz skor yapmak değil" dedi.

'İstesek en az 10 vekil gelir' sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın

"BU NEZAKETTEN YOKSUN AÇIKLAMALARI KINIYORUM"

CHP'li Günaydın'ın açıklamalarına İYİ Parti cephesinden tepki gecikmedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "CHP'nin bir grup başkanvekilinin yaptığı 'İstesek İYİ Parti'den en az 10 vekil CHP'ye gelir ama biz skor peşinde değiliz' açıklaması ne siyasi etiğe ne de nezakete sığar. Millet iradesini siyasi bir şımarıklığa yormak en başta o iradeye zarar vermek anlamına gelir. Türkiye yıllardır kibirden, egodan ve nobranlıktan çekerken aynı alışkanlığın burada da görülmesi endişe vericidir. Bu nezaketten yoksun açıklamaları kınıyorum" ifadelerine yer verdi.

'İstesek en az 10 vekil gelir' sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi
İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu

"GÜÇ ZEHİRLENMESİNE KAPILDIKÇA..."

Günaydın'ın açıklamalarına bir tepki de İYİ Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş'tan geldi. Günaydın'ın açıklamasına "Siyaset sadece skor yapmak değildir, biraz da edeptir, biraz da nezakettir" diyerek gönderme yapan Toktaş, şu ifadeleri kaydetti: "Doğrudur. Siyaset sadece skor yapmak değildir, biraz da edeptir, biraz da nezakettir ve aslında memleket ülküsüdür. Güç zehirlenmesine kapıldıkça siz, siyasi nezaketi elden bırakıyorsunuz sayın Gökhan Günaydın. Bu açıklamanızı esefle kınıyorum."

"İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti\'yi karşı karşıya getirdi

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Son Dakika Politika 'İstesek en az 10 vekil gelir' sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser: CHP şuan fiilen olmasada iktidar partisidir Liderdir o yüzden CHP ile iyi geçinin şuan özgür başkan nederse ülkede siyaset oraya evrilir 11 31 Yanıtla
    Ahmet Çak: Güldürme be kardeşim ayağının altında sabun var bugün yarın al aşağı ederlerse bu sözleriniz hatırlanır 20 5 ferhat eser: ahmetcim geliyor Gelmekte olan fazla kasma bence kasılır kalırsın öyle sonra :)) 7 7 Harun Çelik: Kesinlikle haklısın şu an iktidar chp resmi olmasada 6 5 ferhat eser: ahmet demekki siz bu işleri iyi biliyosunuz bulunduğun yerde kaç kişinin ayağını kaydirdiniz kaç ton makarna aldın sen ondan bahset 6 2
  • aytek usta: Şu an ana muhalefet diye bir şey yok. Özgür efendi başkan değilken gğr sesi çıkıyordu ve güzel muhalefet yapıyordu. Ben sağ görüşlü olmama rağmen kendisi ni çok beğeniyor ve destekliyordum. Chp nin başına geçince birden yumuşadı ve rte nin çizgisine yakın muhalefet etmeye başladı. Bende Özgür bitmiştir. Ha Özgür ha rte aynı şu an. Yazik ki CHP de Özgür sayesinde bitmiştir. Şu an tek muhalefet var Cemal Enginyurt ve Saadet Partisinde 2 Vekil. Gerisi aynı... 0 8 Yanıtla
    Harun Çelik: Çünkü parti lideri vasfı biraz yumuşak ve kucaklayıcı bir dil gerektirir bulunduğun konum gereği değişmesi gayet normal ve yerinde bir davranış 1 0
  • Galip Karakas: Akşener hem partisini hemde kendini bitirdi 8 0 Yanıtla
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