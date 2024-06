"İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti\'yi karşı karşıya getirdi

aytek usta:

Şu an ana muhalefet diye bir şey yok. Özgür efendi başkan değilken gğr sesi çıkıyordu ve güzel muhalefet yapıyordu. Ben sağ görüşlü olmama rağmen kendisi ni çok beğeniyor ve destekliyordum. Chp nin başına geçince birden yumuşadı ve rte nin çizgisine yakın muhalefet etmeye başladı. Bende Özgür bitmiştir. Ha Özgür ha rte aynı şu an. Yazik ki CHP de Özgür sayesinde bitmiştir. Şu an tek muhalefet var Cemal Enginyurt ve Saadet Partisinde 2 Vekil. Gerisi aynı...

0 8 Yanıtla