İstifasının istendiği öne sürülmüştü! AK Partili Cahit Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğrafını paylaştı

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın Youtube programına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Birleşik Arap Emirlikleri ile yeniden geliştirilmeye çalışılan ilişkilere ilişkin açıklamalarıyla gündem olmuştu.

BAE ÇIKIŞI GÜNDEM YARATTI

Özkan programda, "15 Temmuz'un mademki finansörü, mademki Türkiye'ye kast eden FETÖ terör örgütü ve Türkiye düşmanlarının finansörü, Birleşik Arap Emirlikleri. Esas sormamız gereken soru şu: Biz buna inanıyoruz, siz inanıyor musunuz? Biz de inanıyoruz. O zaman siz niye Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber ilişki kurmamızı istediniz? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bize "Niye Birleşik Arap Emirlikleri'ni dışlıyorsunuz?" dedi. Sanki Birleşik Arap Emirlikleri dünyanın tek uluslararası süjesi ve onlarla ilişki kurmadık diye Türkiye uluslararası toplumda yalnızlaştığı ifadelerini kullandılar. Yahu benim çıkarım neyi gerektiriyorsa. Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti" ifadelerini kullanmıştı.

ÖMER ÇELİK: ÖZKAN'IN BEYANLARI PARTİMİZİN GÖRÜŞLERİNİ YANSITMAMAKTADIR

AK Partili Özkan'ın açıklamaları partide kriz yaratırken Sözcü Ömer Çelik'ten dikkat çeken bir çıkış gelmişti. Çelik gece yarısı paylaşımında "Grup Başkanvekilimiz Sn Cahit Özkan'ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir" demişti.

İSTİFASININ İSTENDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Bu açıklamaların ardından AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın partisinden istifa etmesi istendiği ileri sürülmüştü. Gazeteci İsmail Saymaz yaptığı paylaşımda, "Öğrendiğim kadarıyla AK Parti'de, Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan istifa etmesi istendi. Ancak Özkan, direniyor" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN'LA FOTOĞRAFINI ŞİİRLE PAYLAŞTI

Birkaç gündür sessizliğini koruyan Özkan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir fotoğrafını paylaşan Özkan, tweet'ine "Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan hakikatten yana bakın siz. #AbdurrahimKarakoç" notunu düştü.