İttifak ortağı Mustafa Destici de mazot fiyatlarından dert yandı

Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bu sabah FOX TV'de İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk oldu.

AKARYAKIT FİYATLARINDAN DERT YANDI

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, bir ara küresel enerji piyasalarında yaşanan dengesizlik sonucu artan akaryakıt fiyatlarına da değindi. Art arda gelen akaryakıt zamlarından kendisinin de etkilendiğini belirten Destici, aylık mazot masrafını açıkladı.

"15 BİNLİK YAKIT MASRAFIM 60-70 BİN TL OLDU"

Mazot masrafının gelen zamlarla birlikte 15 bin liradan 60 bin liraya yükseldiğini belirten Destici "Benim makam aracım ve koruma aracımın giderleri de bana ait. Yılbaşından önce mazot 7 lira seviyesindeyken aylık 15 bin lira gibi bir mazot giderimiz oluyordu. Şu an 60-70 bin liraya çıktı. Yüzde 300'ün üzerinde bir artış var. Ama bizde zaten enflasyonun artmasında en önemli sebep enerji." ifadelerini kullandı.