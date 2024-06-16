"İttifakta çatlak" iddiaları sonrası Erdoğan ve Bahçeli\'den ilk temas

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelmesinin ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli sert açıklamalarda bulunmuş, "AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifak vücuda gelmesi samimi dileğimizdir" ifadelerini kullanmıştı.

"CHP İADEİZİYARETİ HAZMEDEMEDİ"

Özel bu sözlere, "Bahçeli, şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesin" diyerek tepki göstermişti. Siyasetteki sert polemiğe ilişkin son yorum ise "CHP iadeiziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar" sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti.

BAHÇELİ'DEN BAYRAM SABAHI NET MESAJ

Yaşanan tüm bu gelişmeler Cumhur İttifakı'nda çatlak olduğu yönündeki iddialara neden olurken Bahçeli bugün yaptığı açıklamada net bir mesaj vererek "Cumhur İttifakı yoluna devam edecektir, bizde çatlama olmaz. Biz ne kerpiciz, ne de toprağız. Biz kaya gibi Cumhur İttifakı'yız. Kayaların parçalanması gürültülü olur ve de sonuç vermez" dedi.

KRİZ İDDİALARI SONRASI İLK CİDDİ TEMAS

İttifakta çatlak olduğu haberlerine son veren gelişme ise Kurban Bayramı vesilesiyle bugün yaşandı. Kriz iddiaları sonrası iki lider ilk ciddi temasını gerçekleştirdi.

İKİ LİDER BİRBİRLERİNİN BAYRAMLARINI TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü. Edinilen bilgiye göre görüşmede, Erdoğan ve Bahçeli karşılıklı olarak birbirlerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

SON GÖRÜŞME 10 MAYIS'TAYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin son buluşması 10 Mayıs'ta Beştepe'de gerçekleşmişti. Siyasette normalleşme gündemi ve son yapılan açıklama sonrası yapılan görüşme dikkat çekti. İki liderin bayramdan sonra yüz yüze bir görüştürme gerçekleştirmesi bekleniyor.