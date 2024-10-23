İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bebek katili Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye kürsüden idam ipi fırlattı. Büyük ses getiren hamle sonrası Bahçeli ise ipi odasına asmak için talepte bulundu. Dervişoğlu, Bahçeli'nin istediği ipi ise İYİ Parti poşeti içinde MHP Genel Merkezi'ne yolladı ancak 17-25 Aralık saatinin üzerinde durmasını şart koştu.

23.10.2024 15:31
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı, "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın" çağrısına bir tepki de İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi. Parti grubunda Bahçeli'ye sert sözlerle yüklenen Dervişoğlu, kürsüden idam ipi fırlattı.

BAHÇELİ FIRLATILAN İDAM İPİNİ İSTEDİ

İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun siyasetteki tartışmaları başka bir boyuta taşıyan bu hamlesi sonrası Bahçeli'den de sürpriz bir hamle geldi. Dervişoğlu'nun konuşmasını dinleyen Bahçeli, ipi odasına asmak için İYİ Parti'den istedi.

İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var

"ŞOV YAPMA İHTİYACI DUYMUŞTUR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da Dervişoğlu'nun ip fırlatmasıyla ilgili "O ip, o dönemde atıldığında anlamlıydı, bambaşka bir şeydi. Bugün atılması ise o günkü bağlamıyla alakası yoktur. Biraz önce dediğim gibi, genel başkan olduktan sonra tutamadığı, toparlayamadığı partisine böyle bir şov yapma ihtiyacı duymuştur" dedi.

İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var

DERVİŞOĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE JET YANIT

MHP lideri Bahçeli'nin kendisine fırlatılan idam ipini istemesine de jet bir yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu "Odasına urganı değil, konuşmamı assın. Biz milliyetçilikten çok cumhuriyet değerlerini savunuyoruz. Urgan şu an nerede bilinmiyor, arkadaşlardan biri almış olabilir. Bulunduğu takdirde, Devlet Bey isterse veririm" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var

İDAM İPİNİ PARTİ POŞETİ İÇİNDE GÖNDERDİ

Dervişoğlu açıklamasının ardından ise Bahçeli'nin istediği idam ipini MHP Genel Merkezi'ne yolladı. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, parti poşeti içinde gönderdiği ip içinse bir şart koşarak 17-25 Aralık saatinin üzerinde durmasını istedi.

İYİ Parti, Bahçeli\'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var

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Son Dakika Politika İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mehmet Aydaz:
    BAHÇELİ ŞAŞIRARAK BU MİLLETİN SABRINI TAŞIRMIŞTIR , TOPLUMU BİRBİRİNE KIRDIRAÇAKSINIZ,, EN DOĞRUSU GÖNDERİLEN İPİ BOĞAZINA TAKMALIDIR. 71 25 Yanıtla
  • Hasan Bayram:
    iyi parti önce CHP ile ortakliğını gözden geçirsin 25 47 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Yaşa Başkan 40 12 Yanıtla
  • Adem GS:
    hadi bakalım bahceli assın odasınada görelim... 39 6 Yanıtla
  • Abdullah Çelik:
    Yeter artık bıktık bu düşmanlıktan bu savaşta güçlü bir toplum olarak birbirimize kenetlenelim 40 yıldır devam eden bir iş çatışma var 40 yıl daha devam etsin en iyisi barıştır 20 15 Yanıtla
  • Selimcan Eren:
    mhpliler etek giysin 20 14 Yanıtla
  • huseyin ergun:
    Dün apoya seloya özgürlük diyenlerle aynı safta duranlara noldu? . Saf mı değiştirdiler yoksa şov mu yapıyorlar? 19 12 Yanıtla
  • ferhat eser:
    valla tam tiyatro oldu he :))) 22 8 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    2 gündür siyasetten soğudum bu nedir ya herkes şov peşinde milletin derdini unutmuşlar yazıklar olsun 27 1 Yanıtla
  • Şerin Eye:
    savaşın kazananı olmaz kaybeden Kürt ve Türk olur ülkeye barış şart 15 7 Yanıtla
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