İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı? Müsavat Dervişoğlu duyurdu

Politika

2028 seçimlerine süre varken kulisler şimdiden hareketlendi. Son seçimde altılı masadaki partilerden olan İYİ Parti'nin gelecek seçimde nasıl bir tutum sergileyeceği merak ediliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Ekol TV'de yayınlanan Sorgusuz Sualsiz programında merak edilen konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ADAY OLAMAYACAK BİR İSMİN YARIŞTIRILMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

2028 yılında gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında değerlendirmelerde bulunan ve adayların belirlenmesi için henüz çok erken olduğunu söyleyen Müsavat Dervişoğlu, "Kimler birbiriyle yarıştırılıyor bakmak lazım. Yarıştırılan adaylardan bir tanesi Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bana göre aday olamayacak bir isim. Aday olamayacak bir ismin yarıştırılması kabul edilebilir değil. Anket şirketleri iki CHP'li belediye başkanı üzerinden değerlendirmeler yapıyorlar. Sanki orta yerde bir konsensus oluşmuş, angajmanlar tamamlanmış gibi bir hissiyat oluşturuyorlar. Oysa yarınlarda ne olacağı belli değil" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ ADAY ÇIKARACAK MI?

İYİ Parti'nin kendi adayını çıkartabilmesinin de mümkün olduğunu hatırlatan Dervişoğlu, "Kendimizi doğru anlatmak adına bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarmamız da muhtemel olabilir. Bugünün şartlarına bakarak yarınları tanzim etmeye yönelik bir planlama içerisinde değiliz. Benim asıl meselem vatandaşın, ülkenin, cumhuriyetin hali ne olacak?" değerlendirmesinde bulundu.