İYİ Parti'de kurultay günü! Akşener, veda konuşmasını yapmak için salona giriş yaptı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti'de kurultay günü! Akşener, veda konuşmasını yapmak için salona giriş yaptı

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İYİ Parti, bugün Akşener sonrası yeni liderini seçmek için sandık başına gidiyor. 4 adayın yarıştığı olağanüstü kurultaya seyirci alınmadı. Müsavat Dervişoğlu ile Koray Aydın arasında geçmesi beklenen genel başkanlık yarışı öncesi Akşener'in salona girişiyle hareketlilik yaşandı.

27.04.2024 11:56  Güncelleme: 12:20
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de yeni genel başkan belli oluyor. 5. olağanüstü kurultayda Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz genel başkanlık için yarışıyor. Tekrar aday olmayacağını açıklayan Akşener, veda konuşması yapmak için salona giriş yaptı.

İYİ Parti'de kurultay günü! Akşener, veda konuşmasını yapmak için salona giriş yaptı

SALT ÇOĞUNLUK ARANACAK

Kongrede tüzük gereği genel başkanlık seçiminde 1311 delegenin salt çoğunluğu aranacak. Tüm delegelerin katılması halinde beş adaydan birinin ilk turda 656 oy alması gerekiyor. Bu sayıya hiçbir aday ulaşamazsa seçim ikinci tura kalacak. Bu turda da yine salt çoğunluk aranacak. Hiçbir aday seçimlerde salt çoğunluğa ulaşamazsa en çok oyu alan 2 aday 3'üncü tura kalacak.

DIŞARIDAN KATILIMCI YOK

Kurultay delegeleri, il, ilçe ve belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri dışında salona dışarıda katılımcı alınmadı. Tepki çeken bu kararı Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun "Salonun fiziki şartları nedeniyle katılımcı kısıtlaması getirildi" sözleriyle savundu.

İYİ Parti'de kurultay günü! Akşener, veda konuşmasını yapmak için salona giriş yaptı

4 ADAY YARIŞIYOR

5. olağanüstü kurultayda Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz genel başkanlık için yarışıyor.

Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener, Koray Aydın, İYİ Parti, Aydın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'de kurultay günü! Akşener, veda konuşmasını yapmak için salona giriş yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Eski Tüfek.: Nasrettin hoca bir gün pazar'a gidiyormuş...:) 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: İYİ Parti'de kurultay günü! Akşener, veda konuşmasını yapmak için salona giriş yaptı - Son Dakika
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