 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı

Yerel seçimlerde CHP ile ittifak kararı alınmamasına tepki gösteren çok sayıda vekilin istifa ettiği İYİ Parti'de sular durulmuyor. İstifa dalgasının parti içinde yarattığı bir kriz de üyelere gönderilen ''istifa etmek istenirse ne yapmaları gerektiği'' konusunda gönderilen bilgilendirme mesajı oldu. Söz konusu SMS'lerden birini paylaşan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, ''Bu tip mesaj gönderilenlerin sayısı artıyor. Gerekli tedbiri alıyoruz'' dedi.

İYİ Parti\'de SMS krizi! Üyelere gönderilen \'\'istifa\'\' mesajı ortalığı fena karıştırdı
22.12.2023 - 11:40,  Güncelleme: 11:44
Abone Ol

Seçimde CHP ile ittifakı savunan milletvekillerinin teker teker partiden istifa etmesiyle depremin yaşandığı İYİ Parti'de bu kez SMS krizi çıktı. Parti üyelerine "istifa etmek istenirse ne yapmaları gerektiği" konusunda cep telefonu mesajları gelmeye başladığını ifade eden İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, "Bu tip mesaj gönderilenlerin sayısı artıyor. Gerekli tedbiri alıyoruz" dedi.

İSTİFALARIN ARDINDAN BU KEZ SMS KRİZİ YAŞANIYOR

İYİ Parti'de CHP'nin "yerel seçimlerde işbirliği" teklifini reddetmesiyle birlikte birbiri ardına istifalar gelmeye başladı. Ankara ve İstanbul için istisna yapılmasını ve işbirliği kurulması gerektiğini düşünen partililer ya istifa etti ya da merkez tarafından istifaları istendi. İstifa dalgasının parti içinde yarattığı bir kriz de üyelere gönderilen "istifa etmek istenirse ne yapmaları gerektiği" konusunda gönderilen bilgilendirme mesajı oldu.

PARTİ ÜYELERİNE "İSTİFA" MESAJI GİTMEYE BAŞLADI

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, söz konuş mesajlardan birini sosyal medya hesabından paylaştı. Mesajda, "Sayın üyemiz, İstanbul milletvekilimiz Salim Ensarioğlu ile Diyarbakır İl Teşkilatımız İyi Parti'den istifa etmiştir. Siz de istifa etmek isterseniz e-devlet üzerinden Siyasi Parti Üyeliği İptal Başvurusu menüsünden İyi Parti'den istifa edebilirsiniz" yazıyor.

İYİ PARTİ: GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYORUZ

"Bu tip mesaj gönderilenlerin sayısı artıyor. Gerekli tedbiri alıyoruz" diyen Kavuncu, devamında şöyle yazdı; "Bunların sebebi de çok belli, önceki akşam katıldığım canlı yayında gerçek sayıları ve gerekçelerini açıklayınca delege ve siyaset ağalarının üyelerimizi maraba zannettiği gerçeği de ortaya çıktı. Bu siyasi düzeni, eskimiş siyaset anlayışını değiştirmemiz lazım. Bunun da yolu çağa uygun bir Siyasi Partiler Kanunu'ndan ve demokrasinin daha fazla dijitalleştirilmesinden geçiyor. İradeniz kimsenin ipoteği altında değil, hür ve müstakil budur!"

İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen 'istifa' mesajı ortalığı fena karıştırdı
YORUMLAR

Meral Akşener, Buğra Kavuncu, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı - Son Dakika


11:40
İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36
Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29
Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29
Dekolteli avukatın başını yaktığı savcının tayin yeri belli oldu Dekolteli avukatın başını yaktığı savcının tayin yeri belli oldu
11:13
Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor
11:05
Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05
Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı
10:58
Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu

Son Dakika
11:40 İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36 Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29 Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29 Dekolteli avukatın başını yaktığı savcının tayin yeri belli oldu
11:13 Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05 Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı
10:58 Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu
10:53 GTA 6 fragmanını sızdıran 18 yaşındaki otizmli hacker'a ömür boyu hastanede kalma cezası
10:53 Altının gramı 1923 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 11:58:00. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement