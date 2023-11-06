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İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü - Son Dakika

İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü

Son Güncelleme: 06.11.2023 22:35

Partisinden istifa eden eski İYİ Parti milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde partisinden istifa eden eski İYİ Parti milletvekili Nebi Hatipoğlu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.

CANLI YAYINDA SES GETİRECEK İDDİA

Söz konusu iddiayı, TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel yaptı. Canlı yayında açıklamada bulunan Gürel, İYİ Parti'den istifa eden Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti MKYK'sına geçeceğini ileri sürdü.

İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılacağı iddia edildi

GAZETECİ İSMAİL SAYMAZ: KATILACAĞINI DOĞRULADI

Gazeteci İsmail Saymaz da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu iddiayı Hatipoğlu'na sorduğunu, Hatipoğlu'nun ise doğruladığını öne sürdü.

İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılacağı iddia edildi

CUMHUR İTTİFAKI İLE ORTAKLIK TEKLİF ETMİŞTİ

Öte yandan Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yerel seçimlerde İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı ile ortak aday çıkarmasını önererek adından söz ettirmişti.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü - Son Dakika
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