İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü

Geçtiğimiz günlerde partisinden istifa eden eski İYİ Parti milletvekili Nebi Hatipoğlu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.

CANLI YAYINDA SES GETİRECEK İDDİA

Söz konusu iddiayı, TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel yaptı. Canlı yayında açıklamada bulunan Gürel, İYİ Parti'den istifa eden Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti MKYK'sına geçeceğini ileri sürdü.

GAZETECİ İSMAİL SAYMAZ: KATILACAĞINI DOĞRULADI

Gazeteci İsmail Saymaz da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu iddiayı Hatipoğlu'na sorduğunu, Hatipoğlu'nun ise doğruladığını öne sürdü.

CUMHUR İTTİFAKI İLE ORTAKLIK TEKLİF ETMİŞTİ

Öte yandan Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yerel seçimlerde İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı ile ortak aday çıkarmasını önererek adından söz ettirmişti.