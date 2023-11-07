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Seçimden önceki videosu dolaşıma girdi! AK Parti rozetini takan Hatipoğlu'nu zora sokacak sözler - Son Dakika

Seçimden önceki videosu dolaşıma girdi! AK Parti rozetini takan Hatipoğlu'nu zora sokacak sözler

Son Güncelleme: 07.11.2023 16:00

İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüş ayrılığı yaşadığını söyleyerek partisinden istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, bugün AK Parti'ye katıldı. Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı Hatipoğlu'nun, Mayıs 2023 seçimleri öncesi katıldığı bir televizyon programında yöneltilen "İktidar olursa AK Parti'ye geçer misiniz?" sorusuna "Tabii ki geçmem. Ne işim var. Ben şahıs olarak bindiğim araçtan inmem" yanıtını verdiği ortaya çıktı.

Partisiyle derin görüş ayrılıkları yaşadığını söyleyerek İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı. Partinin MKYK toplantısı öncesinde rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat takılan Hatipoğlu'nun Mayıs 2023 seçimleri öncesinde verdiği bir röportajda yöneltilen soruya verdiği yanıt gündem oldu.

SOSYAL MEDYA MESAJIYLA PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

Sosyal medyadan yaptığı "Büyük Türk Milleti'nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İyi Parti'den istifa ediyorum" açıklamasıyla İYİ Parti'den istifa eden ve bugün AK Parti'ye katılan Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun verdiği eski bir röportaj yeniden gündeme geldi.

ROZETİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİZZAT TAKTI

Rozetini bugün AK Parti MKYK toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat taktığı Hatipoğlu, Mayıs 2023 seçimleri öncesi Eskişehir'de bir yerel televizyonda canlı yayına katılmış ve "Seçim sonrası İYİ Parti yeniden muhalefette kalıp, AKP yeniden iktidar olura AKP'ye geçer misiniz?" sorusu yöneltilmişti.

"BİNDİĞİM ARAÇTAN İNMEM YANİ"

Hatipoğlu programda yöneltilen soruya "Tabii ki geçmem. Ne işim var. Türkiye'de iki tip siyasetçi var. Biri siyaseti iş olarak yapanlar, ikincisi siyaseti hizmet olarak yapanlar. Biz siyaseti hizmet olarak yapacağız. İş kolu olarak yapmayacağız. Ben şahıs olarak bindiğim araçtan inmem yani" yanıtını vermişti.

Eskişehir, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Seçimden önceki videosu dolaşıma girdi! AK Parti rozetini takan Hatipoğlu'nu zora sokacak sözler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seçimden önceki videosu dolaşıma girdi! AK Parti rozetini takan Hatipoğlu'nu zora sokacak sözler - Son Dakika
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