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İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen Hatipoğlu: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyorum - Son Dakika

İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen Hatipoğlu: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyorum

İYİ Parti\'den istifa edip AK Parti\'ye geçen Hatipoğlu: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyorum
15.11.2023 11:33  - Güncelleme: 11:37

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan ve "transfer parası aldığı" iddialarıyla gündemde olan Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu katıldığı canlı yayında AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak istediğini açıkladı. Hatipoğlu, "Aday olma ihtimalim var. Tabii ki ben de isterim ama karar sayın Cumhurbaşkanımızda. Yılmaz hocamız sağ olsun Eskişehir'i bir marka yaptı ama zamana yenilme gibi bir şey var" diye konuştu.

İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen ve rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu katıldığı televizyon programında "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyorum. Aday olma ihtimalim var. Tabii ki ben de isterim ama karar sayın Cumhurbaşkanımızda" ifadelerini kullandı.

İSTİFASININ NEDENİNİN ADAYLIK OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de belediye başkanlığına aday olmak istediğini açıkladı. Nebioğlu'nun istifasında İYİ Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak istediği ve kabul edilmeyince istifa ettiği de konuşulmuştu.

"ESKİŞEHİR'İ AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİYLE TANIŞTIRMAK İSTİYORUM"

Yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Nebi Hatipoğlu, "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak mısınız?" sorusuna "Ben aday olmak tabii ki isterim. Eskişehir'i AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırmak istiyorum" cevabı verdi.

"KARAR SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZDA"

Hatipoğlu, Habertürk'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Aday olma ihtimalim var. Tabii ki ben de isterim ama karar sayın Cumhurbaşkanımızda. Ben tabii ki istiyorum. Ben memleketimde 25 yıldır hizmet görmeyen bir sanayiciyim. Yılmaz hocamız sağolsun Eskişehir'i bir marka yaptı. Ama zamana yenilme gibi bir şey var. Eskişehir yeterli kaynaklardan yaralanamadı. Bizim kronikleşmiş çok büyük sorunlarımız var. Ortada bir sıkıntı var. AK Parti belediyeciliğiyle inşallah Eskişehir'i tanıştıracağız."

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Son Dakika Politika İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen Hatipoğlu: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen Hatipoğlu: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyorum - Son Dakika
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