İYİ Parti\'den istifa edip AK Parti\'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için partisinin 26 belediye başkan adayını açıkladı. Erdoğan geçtiğimiz aylarda İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu'nu Eskişehir'den aday gösterdi.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDİP AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Partisiyle derin görüş ayrılıkları yaşadığını söyleyerek İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, kasım ayında AK Parti'ye katılmıştı. Hatipoğlu, istifasını duyurduğu paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: "Büyük Türk Milleti'nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İyi Parti'den istifa ediyorum."

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının öncesinde, partisine katılan Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'na rozet takmıştı.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul dahil 26 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. İstanbul'da Murat Kurum aday gösterilirken Nebi Hatipoğlu ise Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edildi.

HATİPOĞLU KİMDİR?

İdris Nebi Hatipoğlu, 1974'te Eskişehir'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yükseköğrenim gördü; 2005 yılında mezun oldu. Cam ve plastik yapı elemanları alanında faaliyet gösteren aile şirketinde 1995 yılından itibaren yöneticilik yaptı. Yöneticiliğini yaptığı Europen adlı firma 2022'de halka arz edildi; Eskişehir'de halka arz edilen ilk firma oldu.

2021'de Eskişehir'de yayımlanan Milli İrade gazetesini satın alarak medya sektöründe faaliyet göstermeye başladı. 2006-2007 sezonunda Eskişehirspor Kulübü'nün başkanlığını üstlendi. Başkanlık yaptığı dönemde Eskişehir milletvekili Kemal Unakıtan aracılığıyla Eskişehirspor'a kaynak yaratıldı ve takım Süper Lig'e yükseldi.

2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'nin 1. sırada Eskişehir milletvekili adayı oldu. 28. dönem TBMM'ye milletvekili olarak girdi; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev aldı. İYİ Parti'den 2 Kasım 2023 tarihinde istifa etti. 7 Kasım 2023 tarihinde AK Parti'ye katıldı.