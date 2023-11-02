 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu görevinden istifa etti - Son Dakika

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu görevinden istifa etti

Son Güncelleme: 02.11.2023 13:28

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa etti. Hatipoğlu açıklamasında ''Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum'' dedi.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden ayrıldığını duyurdu.

"SEÇİM SÜRECİNDEN BU YANA GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞIYORDUK"

Twitter (X) platformu üzerinden paylaşım yapan Hatipoğlu, partisi ile genel seçim sürecinden bu yana görüş ayrılığı yaşadığını belirtti.

"AKŞENER'İ BİLGİLENDİREREK İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDİYORUM"

Hatipoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Büyük Türk Milleti'nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum."

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, Partisinden Ayrıldığını Açıkladı

İdris Nebi Hatipoğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu görevinden istifa etti - Son Dakika


Son Dakika
14:07 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! Başkan adaylarının en büyük kozu olacak
14:05 Dilan-Engin Polat çiftine yapılan operasyonun ardından araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor
13:51 Hamas, İsrail ordusu 53. Tabur Komutanı Yarbay Salman Habaka'yı öldürdü
13:42 İsrail ordusunda işler yolunda gitmiyor! Hamas'ın elindeki esir sayısı 242'ye yükseldi
13:37 Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı da gözaltında
13:39 Kayıp adamın cesedi, bazanın altında bulundu
13:28 Güzel fenomen, Cengiz Ünder'in yeni aşkı çıktı! İlk kez birlikte poz verdiler
13:23 İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu görevinden istifa etti
13:05 Evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeği fındık bahçesine gömdü! İşte mahkemedeki savunması
12:57 2024 yılının resmi tatil günleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2023 15:02:02. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu görevinden istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement