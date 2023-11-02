İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu görevinden istifa etti

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden ayrıldığını duyurdu.

"SEÇİM SÜRECİNDEN BU YANA GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞIYORDUK"

Twitter (X) platformu üzerinden paylaşım yapan Hatipoğlu, partisi ile genel seçim sürecinden bu yana görüş ayrılığı yaşadığını belirtti.

"AKŞENER'İ BİLGİLENDİREREK İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDİYORUM"

Hatipoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Büyük Türk Milleti'nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum."