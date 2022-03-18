İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Manisa'da partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Bu ülkenin geleceğine el koyma iradesini ortaya koyacak bir kararlılığa ve duruşa ihtiyaç vardı. Unutmayın bu duruşu sergileyen insanların oluşturduğu partinin adıdır İYİ Parti." dedi.

Aydın, partisinin Manisa İl Teşkilatınca Şehzadeler Belediyesi Bedesten Nikah Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, İYİ Parti'nin 2017'de çok zor şartlar altında kurulduğunu belirterek, fedakarca çalışmaları sayesinde zorlu günlerden toplumu kucaklayan bir parti haline geldiklerini söyledi.

İYİ Parti'nin bugün vicdanın sesi olduğunu dile getiren Aydın, "Bu ülkeyi seven insanların kendi kararlılıklarını ortaya koyarak, kısacası elini taşın altına koyarak, sorumluluk üstlenerek, 'Yeter artık' diyerek, bu ülkenin geleceğine el koyma iradesini ortaya koyacak bir kararlılığa ve duruşa ihtiyaç vardı. Unutmayın bu duruşu sergileyen insanların oluşturduğu partinin adıdır İYİ Parti." diye konuştu.

Aydın, İYİ Parti'nin Türkiye'de birlik ve kardeşlik iklimini inşa edilebilecek tek parti olduğunu savunarak, toplantıdaki partililerden üye çalışmalarına yoğunluk vermelerini, çalışmalarını herkese anlatmalarını, yeni isimleri İYİ Parti'ye üye yapmalarını istedi.

İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz da Manisa'daki parti çalışmaları hakkında bilgi verdi.