İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Anne emektir, vazifedir, fedakarlıktır" - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Anne emektir, vazifedir, fedakarlıktır"

08.05.2022 19:51

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Anne emektir, vazifedir, fedakarlıktır" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye'de yaşayan her bir annenin Anneler Günü'nü kutluyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Anne emektir, vazifedir, fedakarlıktır"

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " Türkiye'de yaşayan her bir annenin Anneler Günü'nü kutluyorum. Anne emektir, vazifedir, fedakarlıktır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen Aşkın Nur Yengi konserine katıldı. Ankara'da bulunan Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen konserde konuşan Meral Akşener, anneliğin çok değerli bir olgu olduğunu söyleyerek, "Bu güzel günde beraber olduğumuz için en kalpten teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün anneler günü, anaların günü. Evlatlarını şehit vermiş annelerin, bu vatan uğruna gazi olarak geri dönen evlatlarını kucaklayan annelerimizin, her birimizin ebediyete intikal etmiş annelerinin ve Türkiye'de yaşayan her bir annenin Anneler Günü'nü kutluyorum. Anne emektir, vazifedir, fedakarlıktır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Anne emektir, vazifedir, fedakarlıktır
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Anne emektir, vazifedir, fedakarlıktır
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Anne emektir, vazifedir, fedakarlıktır
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Anne emektir, vazifedir, fedakarlıktır

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Meral Akşener, Anneler Günü, İYİ Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'Anne emektir, vazifedir, fedakarlıktır' - Son Dakika


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