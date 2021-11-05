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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bingöl'de gazetecilere açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bingöl'de gazetecilere açıklama yaptı Açıklaması

05.11.2021 16:48
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bingöl'de gazetecilere açıklama yaptı Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Gerçek dertler üzerinden mücadele edeceğiz.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Gerçek dertler üzerinden mücadele edeceğiz. Gerçek dertlere dikkat çekmeye ve onların üzerine çözüm üretenin oy alabileceği bir Türkiye yaratacağız hep birlikte, beraber." dedi.

Akşener, Genç ilçesinde esnafı ziyaretinin ardında Cumhuriyet Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 aydır Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde esnafı ziyaret ettiğini söyledi. Esnaf ziyaretlerinde iktidar partisini yermediğini, kendi partisini övmediğini ve propaganda yapmadığını dile getiren Akşener, seçim zamanı bütün siyasi partiler gibi oylara talip olduğunu belirtti. Yaptığı ziyaretleri değerlendiren Akşener, şöyle konuştu:

"Şimdi enteresan bir ortaklaşma söyleyeyim, yani batıdaki bir şehirle Orta Anadolu'da bir şehir oradan gelip Bingöl'e oradan gidin Siirt'e. Siirt'ten Batman'a oradan Van'a. Van'dan geçin Samsun'a. Ortak neler var? Yoksulluk, esnafın zor durumundaki hali, zamlar, vatandaşın alım gücünün düşmesi ortak. Pek çok işsiz gencin, üniversite mezunu işsiz gencin asgari ücretle bile iş bulamayıp umutsuz bir şekilde kahve köşelerinde beklediği o sorun ortak."

Bir ortak mesele daha olduğunu aktaran Akşener, bunu kimsenin dillendirmediğini kaydetti. Akşener, "Biz onu çalışıyoruz. Derin yoksulluk diye bir kavram var. Şimdi köylerde üretim durunca şehirde çoluğuna çocuğuna gıda yardımı yapma işlemi ortadan kalkmış, dolayısıyla İstanbul'da başka şehirlerde de özellikle çocuklarda bodurluk başladı. Yani 11 yaşında zannettiğiniz çocuğun 14 yaşında olduğunu görebiliyorsunuz. Acilen, aslında üzerinde durmamız gereken şey o. Şimdi vatandaşın durumu kötü dediğim zaman iktidar partisi çıkıp çemkiriyor. Ama gece bir şey yiyip yatıyor çocuk. Protein yok içinde. Süt, yoğurt, yumurta, et yok. Dengesi yok. Dolayısıyla da bodurluk başlamış durumda." ifadelerini kullandı.

Çiftçinin, besicinin probleminin herkesin sorunu olduğunu ifade eden Akşener, liyakate dikkat edilmediğini savundu. Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yani bir günde 32 bin imza atması gereken bir şahıs bu işi yapamaz. Orada ben de oturuyor olsam olmaz, siz de oturuyor olsanız yetmez. İstişarenin, kanunun, yargının yani hukukun üstünlüğünün, liyakatin ortadan kalktığı bir noktada kafaya göre kararların alındığı ve o ağızdan çıkan sözün kanun sayıldığı bir noktada da bireysel veya toplumsal olarak karşılaştığımız zorlukları çözüm mecraları ortadan kalkmış oluyor."

Herkesin sesi olacaklarını anlatan Akşener, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Lütfen siz gücünüzün farkında olun. Siz seçmensiniz. Şucusunuz, bucusunuz üzerinden veriyorsunuz oyları, çırak çıkıyorsunuz kardeşim. Asıl mesele bu. Siz velinimetsiniz, velinimet. Her siyasetçi buraya gelip böyle olmalı. Çemkiriyorlar size, ne güzel iş ya. 5 maaş alıyor danışman. Sen açsın, sen işsizsin. 10 maaş alıyor. Ne ile kapatıyor onu şuculukla, buculukla kapatıyor. Onun için bunları ortadan kaldırıp biz gerçek dertler üzerinden mücadele edeceğiz. Gerçek dertlere dikkat çekmeye ve onların üzerine çözüm üretenin oy alabileceği bir Türkiye yaratacağız hep birlikte, beraber."

Meral Akşener, İYİ Parti, Bingöl, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bingöl'de gazetecilere açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bingöl'de gazetecilere açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika
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