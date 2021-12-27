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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ESİAD Liderler Buluşması'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ESİAD Liderler Buluşması'nda konuştu Açıklaması

27.12.2021 16:54
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ESİAD Liderler Buluşması'nda konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki (İBB) teftişe ilişkin, "Bütün belediyelerde işe alınan insanların, müracaatlarının değerlendirilme aşamasından itibaren GBT denilen yani güvenlik durumlarına bakılır, 'Acaba hukuki olarak bir problemleri var mı?' diye.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki (İBB) teftişe ilişkin, "Bütün belediyelerde işe alınan insanların, müracaatlarının değerlendirilme aşamasından itibaren GBT denilen yani güvenlik durumlarına bakılır, 'Acaba hukuki olarak bir problemleri var mı?' diye. Bir devleti yönetenlerin görevi, herhangi bir terör örgütüyle iltisaklı ve irtibatlı olanların bu sorgulamaları karşısında gereğini yapmaktır." dedi.

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) tarafından İzmir'deki bir otelde düzenlenen "ESİAD Liderler Buluşması"nda konuşan Akşener, İçişleri Bakanlığının, İBB, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olduğu iddiaları üzerine özel teftiş başlatmasını değerlendirdi.

Herkesin aklını başına alması gerektiğini kaydeden Akşener, şöyle konuştu:

"Milli iradeye her el uzattığınızda, o elinizin üzerine bir şamar yiyorsunuz. Bütün belediyelerde işe alınan insanların, müracaatlarının değerlendirilme aşamasından itibaren GBT denilen yani güvenlik durumlarına bakılır, 'Acaba hukuki olarak bir problemleri var mı?' diye. Bir devleti yönetenlerin görevi, herhangi bir terör örgütüyle iltisaklı ve irtibatlı olanların bu sorgulamaları karşısında gereğini yapmaktır. Terör örgütüne yardım ve yataklık eden, iltisaklı, irtibatlı olan insanlar eğer bilinmiyorsa, bu devleti yönetenler tarafından bilinmiyorsa ya da bilinip tuzak kuruluyorsa işe alanlara dair, özel sektörde de olabilir bu, zaten bu bambaşka bir biçimde tartışılması gereken bir durumdur ve bu aynı zamanda bir suçtur."

"Esnaf dükkanlarında sizi anladım"

Projeci, çözüm odaklı bir parti olduklarını dile getiren Akşener, geçen yıl 20 Ocak'tan bu yana esnafı ziyaret ettiklerini hatırlattı. Akşener, şöyle devam etti:

"Ben sanki yani derler ya 'Hamdım, piştim, oldum, elhamdülillah.' derler ya... Yani çok tecrübeli bir insan olmama rağmen ne kadar ham olduğumu gördüm. Bu arada esnaf dükkanlarında sizi anladım. O insanların hiçbiri kavga istemiyor, birbirinin karşısında saç baş yolmak istemiyor, komşusuna sövmek istemiyor, akşam eve gidip aç yatmak istemiyor. O insanların her biri mutlu, mesut, çok zengin olmak falan da değil, çocuğunu okutabildiği bir hayat istiyor."

AK Parti seçmeninin partisinden vazgeçtiğini savunan Akşener, "Ama o seçmen ayıplanmak, yargılanmak istemiyor. İnsanların x, y, z zamanlarında istedikleri partiye oy verme hakkı vardı, biz bunlara saygı duyuyoruz. Saygı çok önemli bir kavram, saygı duymaya devam edeceğiz. O fikri değiştirme hakları var, onu da saygıyla karşılayacağız. Değiştirdikleri fikirlerin oyunu verebileceği bir siyasi parti olmak gibi de bir hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Akşener, "baskın bir seçim" bekleyip beklemediğinin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Son dönemde faiz indirildi ama dövize endeksli hesap açılmaya kalkışıldı, bir sürü şeyler var. Bu yapılan işlerin karşılığı ne, ne kadar sürede çıkacak, ona bakmak lazım. Eğer 2023 öncesi olacaksa, bu bir varsayım, öngörü değil, olacaksa mayıs sonu, haziran gibi olması gerekiyor. Kasım olmaz, 2023 dışı olacaksa, bu ekonomik sistemden dolayı böyle bir öngörüm olabilir. Biz hazır mıyız, evet hazırız."

Akşener, toplumda büyük bir yoksulluk olduğunu savunarak, "Para bulunur, hukuku, adaleti, demokrasiyi getir, yatırımcı, para bulunur, ekonomi çok kolay düzelir. Bunların hiçbirinde problemimiz yok. Bu yoksulluk meselesini çözemezsek o bizi tahminimizden öte, hepimizi vurur geçer." diye konuştu.

Her zaman Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının sorulduğunu hatırlatan Akşener, "Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının sadece Sayın Bahçeli tarafından Sayın Erdoğan olduğunu biliyoruz, siz Erdoğan'ın ağzından 'Ben cumhurbaşkanı adayıyım' diye duydunuz mu?" dedi.

Akşener, 13. Cumhurbaşkanının, Millet İttifakı adayı olacağını belirterek, "Ama 5 sene sürdürülmesi lazım diye bir kavramı reddediyoruz. Siyasetçi intikam alamaz, benim görevim o değil. Hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını, korkudan arındırmayı sağlayacak siyaset kurumudur. Hukuk dışı yapılan her eylemden hesap soracak da yargıdır. Siyasetçi onun yolunu açar yani aynı kararnamelerle iş temizlemeye gidemeyiz." dedi.

Toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sıtkı Şükürer, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı ve İYİ Parti Genel Başkan yardımcıları da katıldı.

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Genel Bilgi Tarama, Meral Akşener, İYİ Parti, Esiad, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ESİAD Liderler Buluşması'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ESİAD Liderler Buluşması'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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