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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Kalkınma Kongresi'ne katıldı - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Kalkınma Kongresi'ne katıldı

10.02.2022 19:13
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Kalkınma Kongresi'ne katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin düzenlendiği Kalkınma Kongresi'ne katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin düzenlendiği Kalkınma Kongresi'ne katıldı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin Şişli'de bir otelde düzenlediği Kalkınma Kongresi'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Akşener, "Ülkemizin üzerindeki tüm karabulutlara rağmen; Türkiye, kaynakları olan, büyük bir ülke. Türkiye, potansiyeli olan, zengin bir ülke. Bizim için Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Vizyonumuzla, projelerimizle ve kadrolarımızla biz buradayız. ve kimse merak etmesin, biz hazırız. Ülkemizde makroekonomik istikrarı sağlayıp, tüm bu anlattığım problemleri, biz çözeriz. İşte tam da o nedenle, bugün bu gerçeği, tüm Türkiye'ye, bir kez daha, açıkça göstermek için buradayız " dedi.

"İstikrarlı Türkiye vizyonumuzu paylaşacağız"

Kongrede ele alınacak konuları paylaşan Akşener, "Biliyorsunuz, İYİ Kalkınma Kongrelerimizin ilkinde; "Eşitlenen Türkiye" vizyonumuzu konuşmuştuk. Yoksulluk, kapsayıcılık ve istihdam alanlarındaki çözümlerimizi, sizlerle paylaşmıştık. Kongre'nin bugünkü etabında ise, "İstikrarlı Türkiye" vizyonumuzu, ve bu vizyon çerçevesindeki çalışmalarımızı paylaşacağız. Bugün, iki ayrı oturumumuz olacak: Ekonomi kurmaylarımızın hazırladığı sunumlar ve moderatörlüğünü üstlenecekleri panellerle, ülkemizdeki sorunları nasıl ele aldığımızı, makroekonomik istikrarı nasıl sağlayacağımızı anlatacağız. Sizlerle çözüm önerilerimizi paylaşıp, değerli görüşlerinizi alarak, İYİ Parti iktidarında uygulayacağımız, ekonomi ve kalkınma programımızın, makroekonomik istikrar bölümünü oluşturacağız. Bu vesileyle; Türkiye'nin hafızasından, yoksulluğu, fırsat eşitsizliğini ve işsizliği silmek için çıktığımız, bu kutlu yolda, bizlere vermiş olduğunuz destek, geri bildirim ve önerileriniz için, sizlere yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Biz geleceğiz, biz çözeceğiz"

İYİ Parti'nin vizyonunda güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye olduğunu kaydeden Akşener, "İYİ Parti'nin önceliğinde; Adalet var, eşitlik var, güven var. İYİ Parti'nin hedefinde; İstikrar var, bereket var, huzur var. İYİ Parti'nin vizyonunda; güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye var. Hep söylediğimiz gibi; milletimizden aldığımız güç, Atatürk'ümüzden aldığımız ilhamla; milletimizin ve memleketimizin, en iyiyi hak ettiğine duyduğumuz inançla; Vizyonumuzla, projelerimizle, enerjimizle ve kadrolarımızla; biz hazırız. Hiç merak etmeyin. Biz hazırız, biz çözeriz. ve hiç şüpheniz olmasın; O sandık, er ya da geç geldiğinde, milletimizin teveccühü ve Yüce Allah'ın izniyle, biz geleceğiz, biz çözeceğiz" dedi. - İSTANBUL

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Kalkınma Kongresi'ne katıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Kalkınma Kongresi'ne katıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Kalkınma Kongresi'ne katıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Kalkınma Kongresi'ne katıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Kalkınma Kongresi'ne katıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Kalkınma Kongresi'ne katıldı

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Togo Cumhuriyeti, İYİ Parti, Türkiye, Şişli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Kalkınma Kongresi'ne katıldı - Son Dakika


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