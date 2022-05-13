İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin'de konuştu Açıklaması

13.05.2022 20:37
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin'de konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Benimle ilgili ne yaparlarsa can ve baş üstüne. Gelin bakın, yarım milim geri adım atan onlar gibi olsun." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Benimle ilgili ne yaparlarsa can ve baş üstüne. Gelin bakın, yarım milim geri adım atan onlar gibi olsun." dedi.

Akşener, Mersin'in Mut ilçesini ziyaretinde Hükümet Caddesi'ne kurulan platformda vatandaşlara seslendi.

Seçime değinen Akşener, bu düzeni halkın oylarıyla sandıkta değiştireceklerini ifade etti.

Akşener, vatandaşların dertlerine çözüm üretilemediğini savunarak, emekli maaşının da asgari ücret seviyesinde olmasını istediklerini aktardı.

Gençlerin ve kadınların yenilmeyeceğini dile getiren Akşener, "Benimle ilgili ne yaparlarsa can ve baş üstüne. Gelin bakın, yarım milim geri adım atan onlar gibi olsun. Şimdi bakın her bir haltı yiyebilirler seçime giderken ama ne dedi gençler? 'Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet'. Bunu diyen gençler, kadınlar, yaş almışlar yenilebilir mi bu ülkede? Hayır mümkün değil. Geliyor 'atta'ya gitme zamanı." diye konuştu.

Akşener, vatandaşların faturalar nedeniyle mağdur olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Hem evlerde hem dükkanlarda hem de sulamada elektrik parasıyla elektrik gibi çarpılıyorsunuz. İşte bunlara can dayanmaz. İşte nihayet seçmen de nimettir. Bizi birbirimize düşürdüler, artık bunu başaramayacaklar. Sizin dertleriniz üzerinden konuşmayana, dertlerinize çözüm üretmeyene, 5 maaş alan danışmanlar için size hakaret edenlere oy yok."

Konuşması sırasında yanına gelerek şiir okuyan çocuk için Akşener, "Çocuk kolları başkanımız." ifadesini kullandı.

Akşener, konuşmasının ardından caddedeki esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin'de konuştu Açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin'de konuştu Açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin'de konuştu Açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin'de konuştu Açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin'de konuştu Açıklaması

YORUMLAR
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Meral Akşener, İYİ Parti, Hükümet, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin'de konuştu Açıklaması - Son Dakika


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