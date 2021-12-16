İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Osmaniye'de esnafı ziyaret etti - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Osmaniye'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener, Atatürk Caddesi'nde yağmur altında sandalye üzerine çıkarak, esnafa ve vatandaşlara seslendi.

İlçe ilçe, il il 24 aydır gezdiğini ifade eden Akşener, gerçek dertleri ve problemleri siyasetçilerin diliyle kamuoyunun bilgisine sunmayı amaçladığını söyledi.

Vatandaşın sesi olmak için çalıştığını belirten Akşener, "Milletin sesi dedik, milletin sesi olduk. Bıkmadan usanmadan bu dükkanların içindeki kimi zaman neşeyi kimi zaman hüznü kimi zaman gözyaşını birlikte paylaştık. Dolayısıyla tam iki yıldır geziyorum. Bu iki yılda işsiz gençlerle karşılaştık. Bu iki yılda 82 puan alıp atanamamış öğretmenlerle, 'ayısı dayısı' olan atanmış, ama 82 puanla atanamamış devlet memuru olma adayı kardeşlerimle karşılaştım. Akşam ne yemek pişireceğini kara kara düşünen kadınlarla karşılaştım. EYT'lilerle, çiftçiyle karşılaştık." diye konuştu.

Akşener, kimseyle kavga etmeyeceklerini dile getirerek, "Ne yaparlarsa yapsınlar kavga etmeyeceğiz. Onu istiyor herkes çünkü bakın kavga üzerinden birbirimizle dövüşerek oy almak çok kolay. O'culuk, bu'culuk üzerinden oy almak çok kolay ama siz birbirinizle kavga ederseniz, makulün dışına çıkarsanız, 5 maaşlı danışmanlar 15'e çıkar ama senin oğlun işsiz kalmaya devam eder." ifadesini kullandı.

"Sakinlikle seçime gidilecek"

Vatandaşların oylarıyla bu düzeni değiştireceklerini belirten Akşener, şunları kaydetti:

"Ben bugün girdiğim dükkanların hiçbirinde dün olduğu gibi bugün de iktidarı yermeyeceğim. 24 aydır o dükkanların içinde iktidar partisini yermedim, kendi partimi övmedim, propaganda yapmadım. Oylarınıza elbette talibiz. Seçim geldiğinde bizim arkadaşlarımız da gelecekler, sizi ikna edecekler. İkna edebilen oy alacak ama yapmaya çalıştığım şey şu, bunu ısrarla söylemeye devam ediyorum, gargaraya getirilmesine müsaade etmeyeceğim. Birlikte beraber, sakinlikle seçime gidilecek. Oylarınızı hür bir şekilde kullanmanızı sağlamak bizim görevimiz. Sonuç itibarıyla o demokrasiyle ilgili kararı da vermek sizin göreviniz. Her şey iyi olacak."

Akşener, daha sonra esnafa ziyarette bulundu, onların sorunlarını dinledi.

Daha sonra Cevdetiye Belde Belediyesini ziyaret eden Akşener, Belediye Başkanı Mehmet Özer ile görüştü.

Burada Akşener ve Özer birbirlerine çeşitli hediyeler sundu.