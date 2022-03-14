Akşener'den sağlık çalışanlarına ziyaret - Son Dakika
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Akşener'den sağlık çalışanlarına ziyaret

14.03.2022 15:05
Akşener'den sağlık çalışanlarına ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hastanede sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, personelin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hastanede sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, personelin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Tıp Bayramı dolayısıyla kentteki özel hastanede sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Akşener, çiçek verip, birlikte pasta keserek, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı. Akşener, koronavirüs salgını döneminde doktorundan hemşiresine tüm sağlık çalışanlarının yoğun çaba sarf ettiğini söyleyerek, herkese teşekkür etti.


Akşener'den sağlık çalışanlarına ziyaret
Akşener'den sağlık çalışanlarına ziyaret
Akşener'den sağlık çalışanlarına ziyaret
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Meral Akşener, Tıp Bayramı, İYİ Parti, 14 Mart, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Akşener'den sağlık çalışanlarına ziyaret - Son Dakika
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