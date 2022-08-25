Atatürk'ün annesine hakaret eden kişiye çok sinirlenen Meral Akşener, kendi tutamayıp küfür etti - Son Dakika
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Atatürk'ün annesine hakaret eden kişiye çok sinirlenen Meral Akşener, kendi tutamayıp küfür etti

25.08.2022 21:22
Atatürk'ün annesine hakaret eden kişiye çok sinirlenen Meral Akşener, kendi tutamayıp küfür etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dil sürçmelerinin kendisine hatırlatılması üzerine daha önce Atatürk'ün annesi Zübeyde hanıma küfür ettiği gerekçesiyle yargılanan Hasan Akar'a çok sert sözlerle çıkıştı. Akşener "Atatürk'ün anasına sövüldü bu ülkede. Atatürk'ün anasına 'Genelevde çalışıyor' dendi bu ülkede. Bir Allah'ın kulu 'Bu bir dil sürçmesi midir, bir hakaret midir, bir iftira mıdır?' demedi. Sonra aynı şerefsizi sarayda ağırladılar biliyor musun? Çok kafam attı o işlere" diye konuştu

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki esnaf ziyareti ardından Sazlıbosna Köyü'nde açıklamalarda bulundu.

DİL SÜRÇMESİ HATIRLATILDI

Bir kişinin "Sizin Anıtkabir ziyaretinizde dilinizin sürçtüğünü düşünüyorum. 'İman tazelemeye geldik' diye bir videonuz vardı. Sizden bunu duymak istiyorum" demesi üzerine konuşan Akşener, "İnşallah diğer herkesin de bu dil sürçmelerini görürsünüz, ben de çok mutlu olurum" dedi.

"ATATÜRK'ÜN ANNESİNE HAKARET EDİLDİ"

"İman Allah'la tazelenir" diyen Akşener, "Ben Rumeli göçmeniyim. Biz Atatürk'ü çok severiz. Atatürk'ün anasına sövüldü bu ülkede. Atatürk'ün anasına 'Genelevde çalışıyor' dendi bu ülkede. Bir Allah'ın kulu 'Bu bir dil sürçmesi midir, bir hakaret midir, bir iftira mıdır?' demedi. Sonra aynı şerefsizi sarayda ağırladılar biliyor musun? Çok kafam attı o işlere" diye konuştu.

NELER YAŞANMIŞTI?

Hasan Akar, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'la ilgili sözlerinin ardından yargılamış, ilk kararın bozulmasının ardından yeniden yargılama sonucu 31 Aralık 2018'de, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Son Dakika Politika Atatürk'ün annesine hakaret eden kişiye çok sinirlenen Meral Akşener, kendi tutamayıp küfür etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk'ün annesine hakaret eden kişiye çok sinirlenen Meral Akşener, kendi tutamayıp küfür etti - Son Dakika
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