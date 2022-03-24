İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri'de vatandaşlara seslendi - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri'de vatandaşlara seslendi

24.03.2022 16:59
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri'de vatandaşlara seslendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri'de esnaf ziyareti sırasında vatandaşlara hitap etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri'de esnaf ziyareti sırasında vatandaşlara hitap etti.

Tomarza ve Bünyan ilçelerindeki ziyaretlerin ardından kent merkezine gelen Akşener, Sivas Caddesi'nde toplanan vatandaşlara seslendi.

Herkesin dertli olduğunu ve bu sesin duyurulması gerektiğini belirten Akşener, bu sesi millet kürsüsünden duyurduğunu anlattı. Seçime bir yıl kaldığına dikkati çeken Akşener, "Velinimet olduğunuzu göstereceksiniz. Size maraba muamelesi yapanlara öyle bir Osmanlı tokadı atacaksınız ki soluğu sandık dışında alacaklar." dedi.

Akşener, konuşmanın ardından esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Bir pastırma dükkanını da ziyaret eden Akşener, burada doğradığı pastırmadan basın mensuplarına ikram etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri'de vatandaşlara seslendi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri'de vatandaşlara seslendi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri'de vatandaşlara seslendi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri'de vatandaşlara seslendi

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri'de vatandaşlara seslendi - Son Dakika


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