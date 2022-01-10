İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Havza'da yeni üyelere rozet taktı - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun'un Havza ilçesinde partiye üye olanlara rozet taktı.

İYİ Parti Havza İlçe Başkanlığında düzenlenen programa katılan Usta, burada partililerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Usta, daha sonra partiye yeni katılan 30 üyeye İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy ile rozet taktı.

Programın ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Usta, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Geçen hafta Meclisten limanların işletme sürelerinin uzatılmasıyla ilgili bir kanun geçtiğine işaret eden Usta, "Biz bu kanuna karşı çok direndik ancak geçmesine engel olamadık. On sekiz tane limanın işletme süreleri uzatılıyor, özelleştirme süreleri uzatılıyor. Peki vakti doldu mu da uzatılıyor? Süresi bitmesi en yakın olan limanın süresinin dolmasına 5 yıl var. En yakın 2027'de sözleşmesi bitecek, uzakta olanın ise 2054'te bitecek. Ama bunların tamamına ilave süreler verilerek oradan bir kaynak tahsis etme sevdasına düştüler. Bunu yaparken rekabet kuralları içinde yapmıyor." diye konuştu.

Usta, kamu çıkarlarının korunması için ihalelerin şeffaf olması gerektiğini de sözlerine ekledi.